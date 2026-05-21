Ejecutan a padre de familia y una bala alcanza a su hija de 10 años

Una menor de diez años de edad fue trasladada a un hospital gravemente herida en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de que recibió un disparo en la cabeza luego de que su padre, quien manejaba un vehículo deportivo, fuera atacado a balazos cuando transitaba en una concurrida calle de la ciudad.

El hombre, que no ha sido identificado, trató huir de los agresores, aceleró, pero las heridas pronto le causaron la muerte, quedando su auto metros más delante de donde inició el ataque; debido a que perdió el control de la unidad impactó a otro vehículo donde resultó lesionado un automovilista ajeno al ataque armado.

Los cuerpos de rescate sacaron a la menor del vehículo donde quedó atrapada por la colisión, su estado de salud fue reportado grave y delicado.

Al momento del atentado, empleados de una maquiladora estaban saliendo de su jornada laboral y padres recogían a sus hijos de un colegio, causando asombro y pánico en los que presenciaron el asesinato.

El hecho causó un fuerte despliegue policiaco de todas las corporaciones, a tal grado que se utilizó el helicóptero de la Fiscalía de Chihuahua para tratar de dar con los responsables; hasta el momento no se ha informado si el operativo tuvo resultados positivos.

Sicarios matan a pilotos de avioneta

El martes pasado, dos pilotos aviadores fueron asesinados a tiros, al parecer para secuestrar al pasajero que trasladaban en un aeródromo regional en el municipio de San Francisco del Oro, en la sierra tarahumara de Chihuahua.

Durante la mañana del 19 de mayo, en el Aeródromo Frisco, ubicado a un costado de la carretera Parral-Puerto Justo, a la altura del municipio de San Francisco del Oro, un grupo de sicarios armados ejecutaron a los dos pilotos y privaron de la libertad a un tripulante.

Los pilotos fueron identificados por habitantes de la región como Jorge Armando y Fidel Giovanni Lachica, oriundos de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con las primeras indagatorias, dichas personas arribaron a la referida aeropista a bordo de dos aeronaves tipo Cessna 206; una de color blanco con gris y otra de color blanco con negro, y tras aterrizar llegaron sujetos desconocidos, quienes dispararon en contra de las víctimas y las privaron de la vida, para posteriormente huir con rumbo desconocido.

Personal de la Agencia Estatal de Investigación, Servicios Periciales y del Ministerio Público acudió al sitio para realizar el procesamiento de la escena, en donde se aseguraron diversos casquillos calibre 7.62x39.

Estas regiones de la sierra tarahumara son centro de actividades de los cárteles de la droga y hay constantes enfrentamientos y ajustes de cuentas.

jcp