Avanza la construcción de la Presa Tunal II en Durango

Con una inversión estratégica de 5 mil 913 millones de pesos, la construcción de la Presa Tunal II avanza de manera firme en el estado de Durango. La obra civil, catalogada como uno de los proyectos de infraestructura hídrica más importantes del país, garantizará el suministro seguro y eficiente de agua potable para 340 mil habitantes de la región durante el próximo medio siglo, sustituyendo la extracción subterránea de mil 500 litros por segundo.

La supervisión de los trabajos estuvo a cargo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y del gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, quienes realizaron un recorrido por la zona acompañados por el director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López. Las autoridades constataron el desarrollo de las obras que actualmente se concentran en plataformas, plantas de concreto, almacenes de agregados, bancos de materiales, campamentos, oficinas y vías de acceso que posibilitan la ejecución del proyecto.

De acuerdo con los datos técnicos presentados, este mega proyecto hidráulico contará con una capacidad de almacenamiento de 126 millones de metros cúbicos y una cortina de 98 metros de altura. Su diseño conceptual forma parte de un sistema integral de largo alcance que incluye una planta de bombeo, una línea de conducción y una planta potabilizadora, elementos clave para reducir de forma drástica la sobreexplotación de los mantos acuíferos de la entidad.

Además del beneficio ambiental e hídrico, la edificación de la presa dinamiza la economía local al generar 4 mil 200 empleos directos e indirectos en sus distintas etapas de construcción. Al respecto, los mandatarios federal y estatal refrendaron su compromiso de mantener una estrecha coordinación para concretar esta infraestructura, la cual definieron como una obra que asegura el bienestar de las próximas generaciones y fomenta el desarrollo regional.