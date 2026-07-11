Jóvenes de la CDMX mueren ahogados en Boca del Río

Dos jóvenes originarios de la Ciudad de México fallecieron ahogados tras ingresar al mar en la playa Santa Ana, en el municipio de Boca del Río, Veracruz, las autoridades de Protección Civil informaron que las víctimas ingresaron en un horario en el que ya no está permitido acceder al mar.

Las víctimas fueron identificadas como Marco Morales, de 21 años, y Delfino Balderas, de 23 años, quienes se encontraban de vacaciones en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río.

De acuerdo con los reportes, ambos eran cuñados. Uno de ellos ingresó al mar con su pareja durante la tarde-noche del viernes 10 de julio y al parecer comenzaron a pedir auxilio. El hermano de la joven intentó rescatar a ambos, pero sólo logró salir la mujer. Ambos varones desaparecieron entre el oleaje.

Dos jóvenes de CDMX murieron ahogados en la playa Santa Ana, Boca del Río, tras ingresar al mar fuera del horario permitido. Especial

La situación movilizó a corporaciones de Protección Civil, elementos de seguridad y cuerpos de rescate, que desplegaron un operativo de búsqueda en la zona de playa y mar.

Las labores se complicaron debido a la falta de luz natural y las condiciones del oleaje. Según la información difundida, los jóvenes habrían ingresado al mar alrededor de las 19:00 horas, cuando ya había concluido el horario de vigilancia de los guardavidas.

Autoridades municipales señalaron que el servicio de salvamento en playas opera hasta las 18:00 horas y que previamente se había advertido a los bañistas sobre el cierre y las condiciones de riesgo.

Uno de los cuerpos fue localizado durante la noche cerca de la zona del Foro Boca, mientras que el segundo fue encontrado durante la mañana del sábado 11 de julio en el mismo sector costero.

Familiares de las víctimas arribaron posteriormente para realizar la identificación correspondiente.

El caso ocurre en plena temporada vacacional, periodo en el que las autoridades de Veracruz mantienen llamados permanentes a respetar las indicaciones de seguridad y los horarios establecidos para el acceso al mar.