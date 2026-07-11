Sheinbaum celebra que Infonavit cuente con más recursos que en el pasado

Al encabezar el programa de Vivienda para el Bienestar, en Durango, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aseguró que actualmente el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tiene más fondos que en el pasado.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que en su administración se han condonado deudas de beneficiarios del Infonavit y localizado pagos excesivos, lo que ha logrado la reducción muy sustantiva de los créditos.

Nos critican que estamos desfalcando al Infonavit ¿Que qué va a pasar? Bueno, les quiero decir con todo y lo que hemos hecho tiene más fondos en el Infonavit ahora que antes. Así, dependiendo del momento en que hayan pedido su deuda, de cuánto hayan pagado, hay condonación total o una reducción muy sustantiva de los créditos. Y no es que condonemos así nada más porque sí, es que eran créditos impagables por la manera en que fueron estructurados”, explicó.

La jefa del Ejecutivo destacó que en su gobierno se van a construir un millón 800 mil viviendas, erradicando la visión del pasado de edificarse viviendas de 40 metros cuadrados, alejadas de los lugares de trabajo, escuelas, hospitales y sin servicios de agua potable, drenaje y luz. La visión de vivienda de su gobierno es que sean espacios de mínimo 60 metros cuadrados y con accesibilidad.

Bueno, esto es distinto. Como mínimo 60 metros cuadrados deben de tener todos los servicios y debe haber transporte para poder llegar al lugar donde se trabaja, a la escuela, a centros de salud. Esa es la diferencia, 1.8 millones de viviendas. ¿Para quién? Para quien gana menos de dos salarios mínimos”, destacó.

La presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que el objetivo de acceso a la vivienda es que las familias puedan realizar pagos menores a los que se hacen cuando se renta un domicilio.

Por último, la mandataria federal anunció que el gobierno federal y el de Gómez Palacio arreglarán todo el drenaje del municipio.