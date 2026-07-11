Rosa Icela Rodríguez supervisa puesto de mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, supervisó en persona, acompañada del subsecretario Arturo Medina Padilla, el Puesto de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda, ubicado en la Ciudad de México.

Acompañada también de directivos de la Comisión Nacional de Búsqueda, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSy PC), Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), revisó los protocolos de movilización inmediata de los cuerpos de seguridad e investigación para la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas.

El Puesto de Mando tiene capacidad de decisión interinstitucional y reacción en tiempo real para la atención inmediata de alertas de desaparición y búsqueda de personas.

Rosa Icela Rodríguez señaló que la Alerta Nacional garantiza la activación inmediata de los cuerpos de seguridad, de investigación y búsqueda; coordinación permanente para atención en carreteras, terminales de autobuses y puntos estratégicos; articulación efectiva entre órdenes de gobierno.

En febrero, el gobierno de México presentó el protocolo para activar la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas, con la finalidad de iniciar sin dilación y a nivel nacional las acciones necesarias para responder a los reportes de desapariciones.

La activación de la alerta permite la emisión de una ficha de búsqueda que se distribuye de manera masiva en medios de comunicación, aeropuertos, restaurantes, aduanas, hoteles, hospitales, anexos, cárceles y redes sociales incluso utilizando inteligencia artificial para visualizarse en redes sociales.

El procedimiento consiste en registrar el reporte de una desaparición, analizar la procedencia y, de ser real, asentar el registro con el cual se crea un folio único y se genera la ficha de búsqueda. Posteriormente esta información se envía a la fiscalía y comisión de búsqueda competente y de inmediato se activa el alertamiento masivo.

La Alerta Nacional busca disminuir desapariciones, aumentar localizaciones en menor tiempo, reducir impunidad y fortalecer atención a familias y colectivos.