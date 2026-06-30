Senado gasta 90 mdp en seguridad privada; oculta número de guardias

Durante el primer trimestre de este 2026, el Senado de la República firmó 138 contratos y requerimientos de servicios por un máximo de 933.2 millones de pesos. En esta ocasión, el servicio de vigilancia las 24 horas que se paga a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX representó el contrato más caro, al sumar 90 millones 614 mil 763.92 pesos, ya con el IVA incluido, por todo el año.

El Senado colocó en la Plataforma Nacional de Transparencia la relación de estos 138 contratos y requerimientos de servicios; de los cuales, 66 se refieren a contrataciones con montos cerrados y 72 a montos mínimos y máximos, en función de la prestación del servicio solicitado, aunque la Cámara Alta sigue sin cumplir su obligación de publicar esa información en su propia página web, como lo hizo durante más de una década.

Opacidad y errores en los contratos

En la revisión hecha a la información de la plataforma se observan servicios anuales recurrentes como la compra de vales electrónicos de gasolina y la contratación de una maquillista profesional para las producciones del Canal del Congreso. Incluso se detectaron errores en la información oficial del Senado, como en el caso de la contratación de un servicio de traslado para los senadores y ayudantes a lo largo de este 2026, por un total de 464 mil pesos con IVA incluido.

El Senado dice que la empresa contratada, denominada Autobuses de Turismo Golden Traveler, SA de CV, tiene su sede en “Felipe Carrillo Puerto 129, Carrizal, Villahermosa, Tabasco”. Sin embargo, en las dos facturas que la empresa ha entregado al Senado por servicios ya prestados dentro de este mismo contrato anual, se especifica que su sede está en “Av. Lic. Juan Fernández Albarrán No. 11, Col. Parq. Industrial San Pablo Xalpa, CP. 54170, Tlalnepantla, Estado de México”.

Mateo Reyesl

Los detalles del gasto en seguridad

Para el caso del servicio de seguridad, el contrato SRV/DGRMSG/003/01/2026 fue pagado al Gobierno de la Ciudad de México, ya que el servicio lo realiza la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX. El documento detalla las funciones que realizan y la forma en que coordinan sus labores con el Resguardo Parlamentario del Senado, pero deja como dato protegido el número de elementos, masculinos y femeninos, que están en servicio.

La factura entregada al Senado por el cobro del servicio en el mes de febrero de 2026 da cuenta de 5 mil 242 “turnos x tarifa” por un valor unitario de mil 071.13 pesos (un importe de 5 millones 617 mil 863.46 pesos) y otros 200 “turnos x tarifa” por un valor unitario de mil 580.56 pesos, para un importe de 316 mil 112 pesos.

Dicha factura presenta un subtotal de 5 millones 930 mil 975.46 pesos, más un IVA de 948 mil 956.07 pesos, para hacer un total de 6 millones 879 mil 931.53 pesos para el mes de febrero. Hay otra factura, correspondiente a enero de este 2026, en la que se desglosa que por 5 mil 808 “turnos x tarifa”, con un precio unitario de mil 071.13 pesos, se generó un importe de 6 millones 221 mil 123.04 pesos, y por 242 “turnos x tarifa”, con un precio unitario de mil 580.56 pesos, se generó un total de 382 mil 495.52 pesos.

El costo total de la vigilancia

La factura de enero de 2026 es por un monto total de 7 millones 660 mil 197.53 pesos. El contrato especifica que el costo de todo el servicio durante el 2026 es de 78 millones 116 mil 175.8 pesos, más el IVA del 16 por ciento.

La relación de contratos del Senado indica que, ya con impuestos, el pago total es de 90 millones 614 mil 763.92 pesos por el “servicio de seguridad y vigilancia las 24 horas del día, todos los días del año, intra y extramuros, de los inmuebles que ocupa el Senado para 2026”, precisa.

Código de vestimenta obligatorio

Los elementos varones deberán presentarse debidamente aseados en su persona: rasurados, con un pulcro corte de cabello, calzado boleado y preferentemente con la vestimenta que el prestador del servicio asignará a los integrantes de la Policía Auxiliar. Esta consiste en traje oscuro con camisa blanca y corbata roja o guinda para portar en días de sesión; los días diferentes a las sesiones, la vestimenta será de traje oscuro.

En caso de los elementos uniformados, el uniforme deberá estar limpio con herrajes completos, no mezclando prendas de ropa civil con el uniforme reglamentario”, indica el contrato. Añade que, en el caso de las mujeres elementos, portarán una vestimenta consistente en traje negro y/o azul marino, blusa blanca y el corbatín rojo de la Policía Auxiliar. En días de sesiones o eventos especiales deberán presentarse con traje negro todas las elementos asignadas a los diferentes inmuebles del Senado, "quedando totalmente prohibida la minifalda, escotes prolongados o blusas de color o estampadas".

“La presentación de las elementos femeninas, en caso de tener cabello largo, no portarán flores o adornos llamativos y deberán tener recogido el cabello”, dice el contrato.

Prestarán el servicio en Paseo de la Reforma 135, Allende 23, Donceles 14, Xicoténcatl 9 y la calle Madrid en los números 35, 37, 62 y 68, detalla el documento.