El sargazo ahoga al turismo en el Caribe en plenas vacaciones de verano

PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo.

El Caribe Mexicano no alcanza ni el 70 % de ocupación hotelera en la segunda semana del periodo vacacional de verano y el sector turístico asume que uno de los factores principales que han valido una disminución -en comparación con 2024-, es la presencia excesiva del sargazo, principalmente en playas de la Riviera Maya que hasta 2024 superaba el 80 %.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Quintana Roo (Situr), en la Riviera Maya -Playa del Carmen-, el porcentaje de ocupación es de 62.8 % y en Tulum apenas es del 49 %, cifras similares a las que se registraron durante 2025 cuando los niveles rondaron entre el 30 % y el 50 % en algunas áreas, también afectadas por el sargazo.

Se prevé que el arribo de la macroalga a las costas continúe siendo un problema de gran magnitud. Cuartoscuro

Por segundo año consecutivo, la ocupación durante esta época y prácticamente desde marzo, va en debacle, pues en el verano de 2024, tanto Tulum como Riviera Maya fue superior al 70 %, incluso rondaba eventualmente el 80 %.

Las cifras podrían ser incluso peor, pues de acuerdo con el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, algunos establecimientos operan entre 15 y 40 % de su capacidad por lo que incluso se ha pensado en mantener su cierre durante esta temporada debido a la crisis del sargazo y los altos costos de limpieza porque se hace insostenible mantener las puertas abiertas todo el año.

Aún resta poco más de un mes para el presente periodo veraniego, pero el pronóstico es que, en los meses subsecuentes, que es prácticamente la mitad del año, el arribo de la macroalga a las costas continúe siendo un problema de gran magnitud pues la Secretaría de la Marina estima que 38 mil toneladas de alga aún flotan en el Caribe Mexicano, y que en lo que va de este 2026 ya van 88 mil recolectadas de las playas.

“El sargazo viene a joder todo, la gente no quiere venir a las playas, prefiere ir a otros lugares y mientras no tenemos ventas, y esto va para largo”, opinó Jaziel, vendedor de artesanías en la Quinta Avenida de Playa del Carmen.

REFORZARÁN ESTRATEGIA DE ATENCIÓN

Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que después de reunirse con empresarios, se definió una medida adicional para fortalecer la atención al sargazo mientras que la gobernadora Mara Lezama informó que la “mañanera” de este jueves, se presentará el plan estratégico de atención al sargazo, luego de sostener reuniones previas en la ciudad de México en la que participaron diversos sectores.