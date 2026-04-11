Sembrando Vida impulsa 3 mil 800 tianguis campesinos en el país

La Secretaría de Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel, a través de la Subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural y del Programa Sembrando Vida, informó que durante 2025, en los territorios del programa se realizaron 3 mil 880 tianguis campesinos en cabeceras municipales, parques y explanadas de localidades en el país, lo que representa una amplia red comunitaria de comercialización que acerca alimentos sanos y de calidad a la población local, al tiempo que fortalece la producción local, la economía campesina y el vínculo directo entre quienes producen y quienes consumen.

A ello se suman 50 puntos de venta en el país, mediante tiendas generadas de forma autogestiva que se localizan en las comunidades de las y los sembradores, así como una oferta de más de 4 mil productos transformados, resultado del trabajo productivo, organizativo y comercial que impulsa el programa.

Asimismo, se fortalece la alimentación saludable de las familias mexicanas mediante los tianguis campesinos, espacios de venta directa donde sembradoras y sembradores ofrecen alimentos frescos, preparados y transformados, locales y producidos de manera agroecológica, sin intermediarios y con mayor beneficio para las comunidades rurales.

Los tianguis tienen una raíz profunda en la historia de México. Desde tiempos prehispánicos, los pueblos de Mesoamérica establecieron mercados locales donde se intercambiaban alimentos, semillas, herramientas, textiles y saberes. A estos espacios se les llamó tianguis, palabra proveniente del náhuatl tianquiztli: lugares de compraventa, espacios de convivencia, organización comunitaria y circulación de bienes esenciales para la vida cotidiana de los pueblos.

En los tianguis y puntos de venta se comercializan productos de la milpa y de los sistemas agroforestales, como maíz nativo, frijol, calabaza, café, cacao, miel, frutas, verduras, plantas medicinales, conservas, productos transformados y artesanías. Muchos de estos alimentos son producidos con prácticas agroecológicas, sin agroquímicos y mediante el uso de biofertilizantes, composta y lixiviados elaborados en las propias comunidades de aprendizaje campesino.

Esto tiene un impacto directo en la salud de las y los mexicanos. Al acercar alimentos frescos, nutritivos, diversos y culturalmente pertinentes, Sembrando Vida contribuye a mejorar la alimentación de las familias y a fortalecer el derecho al buen comer. La producción de frutas, verduras, granos y alimentos transformados derivados de la milpa y de los árboles frutales convierte a este programa en una política pública integral que no solo impulsa la economía campesina, sino también una oferta alimentaria más sana para la población.

Con estas acciones, el Gobierno de México concreta una alternativa de desarrollo rural con justicia social, donde la tierra produce alimentos, comunidad, economía, cultura y bienestar. Los tianguis campesinos, los puntos de venta y la oferta amplia de productos frescos, preparados y transformados de Sembrando Vida muestran que el campo mexicano es una fuerza viva para fortalecer la alimentación saludable, la economía local y la autosuficiencia desde los territorios.