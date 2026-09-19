Semar retira más de 315 toneladas de residuos de playas mexicanas

En el marco del Día Mundial de Limpieza de Playas, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) intensificó las acciones destinadas a conservar los litorales y proteger los ecosistemas marinos del país.

La institución naval participa en la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES), organismo del Gobierno Federal encargado de coordinar políticas públicas, programas y estrategias de las secretarías de Estado con incidencia en las regiones marinas, costeras e insulares de México.

La Secretaría de Marina retiró más de 315 toneladas de residuos en playas mexicanas, como parte de las acciones de conservación y protección de ecosistemas marinos. Especial

Los trabajos realizados dentro de esta instancia permitieron impulsar la Política Nacional para el Manejo Sustentable de Mares y Costas de México (PNMSMCM), publicada en el Diario Oficial de la Federación y vigente desde diciembre de 2025.

Este instrumento establece las bases para conciliar la preservación ambiental, el bienestar de las comunidades ribereñas y el crecimiento económico sustentable.

También busca cumplir los compromisos asumidos por México ante el Panel de Alto Nivel para una Economía Oceánica Sostenible (Panel Oceánico) y la Agenda 2030.

La Secretaría de Marina retiró más de 315 toneladas de residuos en playas mexicanas, como parte de las acciones de conservación y protección de ecosistemas marinos. Especial

Entre sus principales líneas de acción se encuentran la conservación de ecosistemas prioritarios, el fortalecimiento de la seguridad marítima, el desarrollo de la economía azul y la aplicación del ordenamiento ecológico marino.

A partir de la entrada en vigor de la PNMSMCM, la Secretaría de Marina reforzó las jornadas operativas de limpieza en las costas del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe.

Mediante la participación de los diferentes Mandos Navales y la coordinación con otras instituciones, han sido recolectadas y retiradas más de 315 toneladas de residuos. Estas labores contribuyen a reducir el deterioro de las playas y a preservar áreas estratégicas utilizadas por diversas especies de fauna marina para su anidación.