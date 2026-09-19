Semar retira más de 315 toneladas de residuos de playas mexicanas
La Semar retiró más de 315 toneladas de residuos de playas mexicanas en el Día Mundial de Limpieza, reforzando la conservación de ecosistemas marinos y costeros.
En el marco del Día Mundial de Limpieza de Playas, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) intensificó las acciones destinadas a conservar los litorales y proteger los ecosistemas marinos del país.
La institución naval participa en la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES), organismo del Gobierno Federal encargado de coordinar políticas públicas, programas y estrategias de las secretarías de Estado con incidencia en las regiones marinas, costeras e insulares de México.
Los trabajos realizados dentro de esta instancia permitieron impulsar la Política Nacional para el Manejo Sustentable de Mares y Costas de México (PNMSMCM), publicada en el Diario Oficial de la Federación y vigente desde diciembre de 2025.
Este instrumento establece las bases para conciliar la preservación ambiental, el bienestar de las comunidades ribereñas y el crecimiento económico sustentable.
También busca cumplir los compromisos asumidos por México ante el Panel de Alto Nivel para una Economía Oceánica Sostenible (Panel Oceánico) y la Agenda 2030.
Entre sus principales líneas de acción se encuentran la conservación de ecosistemas prioritarios, el fortalecimiento de la seguridad marítima, el desarrollo de la economía azul y la aplicación del ordenamiento ecológico marino.
A partir de la entrada en vigor de la PNMSMCM, la Secretaría de Marina reforzó las jornadas operativas de limpieza en las costas del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe.
Mediante la participación de los diferentes Mandos Navales y la coordinación con otras instituciones, han sido recolectadas y retiradas más de 315 toneladas de residuos. Estas labores contribuyen a reducir el deterioro de las playas y a preservar áreas estratégicas utilizadas por diversas especies de fauna marina para su anidación.