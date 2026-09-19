Asesinan a dirigente del PRI en Morelos

La noche del viernes se registró un ataque armado en la colonia Centro del municipio de Tetecala, Morelos, que dejó como saldo dos personas fallecidas. Entre las víctimas se encuentra Zenón Juárez Hernández, dirigente del PRI en la localidad y exdirector de Agua Potable municipal.

De acuerdo con los reportes policiales, alrededor de las 20:40 horas un grupo de hombres armados ingresó de manera violenta a un inmueble ubicado en la calle Abasolo y disparó contra los ocupantes. Una de las víctimas murió en el lugar, mientras que Juárez Hernández fue trasladado al Hospital General de Tetecala “Dr. Rodolfo Becerril de la Paz”, donde perdió la vida minutos después.

Elementos de corporaciones policiacas y fuerzas armadas acordonaron la zona para preservar los indicios balísticos. La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) informó que agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Sur Poniente, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y Servicios Periciales, procesaron la escena del crimen y realizaron el levantamiento de los cuerpos en los dos puntos donde se registraron los decesos.

La FGE señaló que mantiene abiertas todas las líneas de investigación para establecer la mecánica de los hechos, determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables materiales e intelectuales. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.