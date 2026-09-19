Desmantelan cuatro laboratorios de drogas sintéticas en Michoacán y Guerrero

Labores de inteligencia del Gabinete de Seguridad localizaron e inutilizaron cuatro laboratorios clandestinos presuntamente empleados para fabricar drogas sintéticas en Michoacán y Guerrero, dio a conocer en sus redes sociales el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

A través de sus redes sociales, García Harfuch señaló que el operativo fue resultado de labores de inteligencia e investigación desarrolladas de manera conjunta por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN), así como autoridades de ambas entidades.

Las instalaciones fueron ubicadas en zonas cercanas a Carácuaro, Michoacán, y en los municipios de Zihuatanejo y Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero.

Operativo conjunto en Michoacán y Guerrero permitió desmantelar cuatro laboratorios de drogas sintéticas y asegurar más de 10 toneladas de precursores químicos. Especial

Durante el despliegue, integrantes de la delincuencia organizada dispararon contra el personal federal que participaba en el desmantelamiento. Pese a la agresión, los agentes continuaron con las labores hasta dejar fuera de operación los cuatro laboratorios.

Como resultado de las operaciones, en los cuatro puntos se destruyeron y aseguraron más de 10 toneladas de precursores y sustancias químicas, 27 reactores, 54 tanques de gas, 45 ollas, 57 tinas de gran capacidad y seis contenedores, además de secadoras, estufas, quemadores, bombas, una procesadora industrial y diverso equipo utilizado para la producción de drogas sintéticas.

Personal especializado realizó el desmantelamiento e inutilización de los equipos, recipientes, utensilios y materiales localizados, bajo los protocolos de seguridad correspondientes para evitar riesgos al personal interviniente, a la población y al medio ambiente.

Al concluir las diligencias, los objetos, sustancias y materiales quedaron asegurados e inutilizados, y se informó al agente del Ministerio Público correspondiente para continuar con las investigaciones.