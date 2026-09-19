Se activa alerta sísmica por Segundo Simulacro Nacional

En este momento suena la alerta sísmica en todo México como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026, programado para las 12:00 horas de este sábado 19 de septiembre. Miles de ciudadanos, instituciones públicas y privadas, así como brigadas de emergencia, participan en este ejercicio que busca reforzar la cultura de prevención y recordar los sismos que han marcado la historia reciente del país.

La Coordinación Nacional de Protección Civil estableció cinco escenarios sísmicos para este ejercicio, con epicentros en Puebla, Baja California, Nuevo León, Quintana Roo y Chiapas. Cada hipótesis responde a la alta sismicidad del territorio nacional y permite evaluar protocolos de respuesta en distintas regiones. El objetivo es medir la capacidad de reacción de autoridades y población ante un evento de gran magnitud.

Importancia de realizar el simulacro

México se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica en el mundo. Los sismos de 1985 y 2017 demostraron la vulnerabilidad de las ciudades y la necesidad de contar con planes de emergencia claros.

El simulacro nacional permite que la ciudadanía practique medidas de autoprotección, que las instituciones revisen sus protocolos y que se identifiquen áreas de mejora en la coordinación interinstitucional. La práctica constante es la única manera de reducir riesgos y salvar vidas.

Qué hacer durante el simulacro

Las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir las instrucciones de brigadas o responsables de seguridad. Es fundamental ubicar las rutas de evacuación previamente señaladas, evitar correr o empujar y participar de manera ordenada.

En oficinas y escuelas, se pide suspender actividades durante el sonido de la alerta sísmica y dirigirse a los puntos de reunión establecidos. En viviendas, la recomendación es identificar las zonas seguras y practicar el resguardo inmediato.

Zonas seguras dentro de casa o departamento

Protección Civil señala que las áreas más seguras durante un sismo son aquellas junto a muros estructurales, columnas y bajo marcos de puertas resistentes. Se debe evitar permanecer cerca de ventanas, espejos o muebles que puedan caer.

También se recomienda identificar los llamados “triángulos de vida”, espacios junto a objetos sólidos que pueden ofrecer protección en caso de derrumbe.

Escaleras y elevadores deben evitarse durante el movimiento telúrico.

Qué hacer en caso de un sismo real

Durante el sismo, la prioridad es proteger la cabeza y mantenerse en zonas seguras. No se debe salir corriendo ni utilizar elevadores. Una vez que el movimiento haya cesado, es necesario revisar instalaciones de gas y electricidad, atender a personas heridas y seguir las indicaciones de las autoridades.

Documentos importantes, botiquín y artículos esenciales deben estar listos para una evacuación preventiva. La información oficial debe consultarse en canales de Protección Civil y el Servicio Sismológico Nacional.

Por qué se realiza este simulacro en México

El 19 de septiembre recuerda los sismos de 1985 y 2017, que dejaron miles de víctimas y transformaron la manera en que el país enfrenta los desastres naturales. Desde entonces, cada año se realiza un simulacro nacional para mantener viva la memoria y fortalecer la preparación ciudadana.

El ejercicio se lleva a cabo en sábado, lo que permite mayor participación de familias desde sus hogares y refuerza la idea de que la prevención comienza en casa.