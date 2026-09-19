Detienen a 13 sospechosos por ataque armado en campo de futbol en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El secretario de Seguridad del Pueblo, Oscar Aparicio Avendaño, dio a conocer que suman 13 personas han sido las cuales podrían estar relacionadas con el ataque armado ocurrido en el campo de fútbol de la colonia Las Granjas al norte de la capital chiapaneca.

Las personas fueron detenidas durante un despliegue operativo desarrollado para la localización de personas relacionadas con los hechos violentos donde resultaron 3 personas sin vida y dos más heridas entre ellos un niño que en esos momentos jugaba un partido de fútbol y recibió un balazo en la cabeza.

De acuerdo con información preliminar, obtenida durante la actuación operativa, las personas habrían manifestado pertenecer a un grupo delictivo, por lo que fueron puestas a disposición de la autoridad competente.

Los primeros detenidos en la intervención son: Richard “N”, Johnny “N”, Martha “N”, Carlos “N”, Iré “N” y Cristóbal “N”.