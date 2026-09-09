Semar rescata con vida a pescador de Oaxaca tras ocho días a la deriva

Un pescador originario de Puerto Ángel, Oaxaca, regresó anoche a tierra firme luego de permanecer ocho días a la deriva en aguas del Pacífico y ser localizado por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México a aproximadamente 260 millas náuticas, unos 481 kilómetros, al sur de Huatulco.

El hombre, cuya desaparición había sido reportada desde el pasado 31 de agosto, fue rescatado durante un operativo de búsqueda desplegado por personal naval.

Alrededor de las 20:30 horas de ayer, el pescador arribó al muelle de la Décima Región Naval a bordo del buque ARM “Monte Albán”, perteneciente a la Armada de México, donde finalmente pudo reencontrarse con sus familiares después de ocho días de incertidumbre.

Tras su llegada, personal de Sanidad Naval realizó una primera valoración de su estado de salud.

Posteriormente fue trasladado al Hospital Naval de Salina Cruz para recibir atención médica y efectuar una revisión más completa.

Luego de ser atendido por especialistas, el pescador fue dado de alta y abandonó las instalaciones hospitalarias por sus propios medios.

La Secretaría de Marina informó que el rescate se realizó como parte de las labores que desarrolla la Armada de México en funciones de Guardia Costera, particularmente en operaciones destinadas a proteger la vida humana y brindar auxilio ante emergencias registradas en aguas nacionales.

La dependencia federal recordó que para reportar una emergencia en el mar, la Décima Región Naval mantiene disponible el número telefónico 971 714-0238.

Asimismo, la Secretaría de Marina cuenta con la línea nacional 800 627 4621 (800 MARINA 1) para recibir solicitudes de auxilio y atender situaciones de emergencia marítima.