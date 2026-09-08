Semar asegura cargamento de hojas de coca en el AICM

Autoridades federales detectaron en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) un cargamento procedente de Colombia que contenía ocho kilogramos de un polvo fino de color verde, sustancia que se encuentra de manera natural en las hojas de coca.

El producto había sido ocultado dentro de una bolsa etiquetada como suplemento alimenticio bajo la denominación de “moringa”, con la aparente intención de evadir los controles establecidos para el ingreso de mercancías al país.

El producto asegurado había sido ocultado dentro de una bolsa etiquetada como suplemento alimenticio bajo la denominación de “moringa”. Foto: Especial

La localización fue resultado de un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de las labores permanentes de inteligencia aduanera y supervisión de operaciones de comercio exterior.

El envío llamó la atención de las autoridades durante los procesos de análisis de riesgo y revisión implementados en la terminal aérea capitalina.

Para ubicar la mercancía se utilizaron mecanismos de trazabilidad documental, revisión de perfiles comerciales y seguimiento operativo, herramientas que permiten identificar posibles irregularidades en cargamentos que ingresan por las distintas aduanas mexicanas.

Estas acciones forman parte de los esquemas de gestión de riesgo, análisis estratégico y vigilancia que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) mantiene en coordinación con la Secretaría de Marina para reforzar los controles y la supervisión de mercancías provenientes del extranjero.

Droga asegurada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Foto: Especial

Aseguran más de 5.4 millones de cigarros

En días pasados, igual en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), más de 5.4 millones de cigarros fueron asegurados luego de que elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), detectaron dos cargamentos procedentes de Singapur, cuya mercancía había sido declarada como bocinas y básculas eléctricas.

En las acciones participaron elementos de infantería de la Armada de México, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la información oficial, durante las dos operaciones fueron asegurados 5 millones 438 mil 400 cigarros, con un peso acumulado de 9 mil 160 kilogramos.

La primera revisión se realizó a un embarque compuesto por 320 cajas acomodadas en 20 pallets. En su interior, las autoridades localizaron 3 millones 830 mil 400 cigarros, con un peso aproximado de 6 mil 440 kilogramos.

Aunque en la guía aérea el cargamento aparecía registrado como bocinas y básculas eléctricas, durante la inspección física se descubrió que contenía productos de tabaco de la marca Pall Mall.

Decomisan cigarros Especial

En una segunda operación, personal federal revisó otro envío integrado por 134 cajas distribuidas en nueve pallets.

En este cargamento fueron encontrados un millón 608 mil cigarros, con un peso total de 2 mil 720 kilogramos. Al igual que en el primer caso, la documentación señalaba que se trataba de bocinas y básculas eléctricas, pero la revisión confirmó que las cajas contenían cigarros Pall Mall.

En conjunto, los dos embarques estaban conformados por 454 cajas distribuidas en 29 pallets, que contenían 271 mil 920 cajetillas, equivalentes a 5 millones 438 mil 400 cigarros.

La ubicación de la mercancía fue resultado de trabajos conjuntos de inteligencia aduanera, análisis y gestión de riesgos, revisión de documentos y el uso de tecnología de inspección no intrusiva mediante equipos de rayos X.

Posteriormente, una inspección física permitió confirmar las irregularidades entre lo declarado en la documentación de los embarques y el contenido real de las cajas.

Tras el aseguramiento, la mercancía quedó bajo resguardo de la autoridad aduanera, mientras se realizan las diligencias correspondientes para determinar su situación jurídica, establecer si cumplía con los requisitos para su legal importación y definir las responsabilidades que procedan conforme a la legislación vigente.

Las autoridades señalaron que este tipo de operaciones buscan reforzar los mecanismos de vigilancia en las aduanas del país y evitar el ingreso de mercancías que incumplan con las disposiciones aplicables.