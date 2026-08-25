Semar rescata a dos menores en playas de Veracruz

Dos menores de edad fueron rescatados por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), luego de que el oleaje los arrastró y les impidió regresar por sus propios medios a la orilla de Playa Chachalacas.

La intervención ocurrió durante una jornada de la Operación Salvavidas Verano 2026, implementada en las playas con mayor concentración de visitantes dentro de la jurisdicción de la Primera Región Naval.

Tras poner a salvo a los jóvenes, personal naval realizó una valoración médica. Uno de ellos recibió atención en el lugar y no fue necesario trasladarlo a un hospital.

El dispositivo estuvo integrado por 81 elementos de la Armada de México, dos ambulancias y tres vehículos tipo autobús. Los efectivos instalaron puestos de control y efectuaron patrullajes en Santa Ana, Villa del Mar, Regatas, Hornos, Mocambo, Chachalacas, Navarro, Maracaibo, Antón Lizardo y Mata de Uva.

Durante la jornada, las autoridades calcularon una afluencia aproximada de mil 563 bañistas en las zonas vigiladas.

En Playa Santa Ana también se registró una emergencia. Personal de Sanidad Naval atendió a una persona que presentó una lesión provocada por la picadura de un animal no identificado. Después de recibir valoración y tratamiento, el visitante se retiró por sus propios medios.

La Primera Región Naval llamó a turistas y habitantes de la zona a respetar la señalización colocada en las playas, revisar las condiciones del mar y seguir las indicaciones de salvavidas y autoridades.

También recomendó mantener bajo supervisión permanente a niñas, niños y adolescentes, debido a que los cambios en el oleaje y las corrientes pueden representar un riesgo incluso cerca de la orilla.