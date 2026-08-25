ISSSTE sumará 500 consultorios a la estrategia universal de salud

Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), informó que durante este sexenio, el Instituto se sumará a la estrategia del Servicio Universal de Salud (SUS) con la apertura de 500 consultorios de atención primaria.

A través de sus redes sociales, indicó que el decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum para que a partir de enero del próximo año operen 12 mil 750 nuevos consultorios en 24 entidades permitirá acercar los servicios médicos a la población y reducirá la demanda del área de urgencias en los hospitales públicos.

Cabe señalar que el ISSSTE hará su contribución, porque a finales del año pasado empezamos a construir consultorios, tenemos un plan para hacer 500 consultorios y vamos a integrar nuestros 500 consultorios a esta estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum, que es para mejorar los servicios de salud en México”, señaló.

Batres Guadarrama detalló que los consultorios médicos brindarán servicio sin previa cita y estarán enfocados en dar asistencia gratuita a la población con padecimientos agudos.

Y además darán seguimiento a enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión y obesidad.

Cuando hablamos de consultorios de atención primaria, nos referimos a situaciones concretas, a quienes tienen, por ejemplo, un dolor de cabeza, un malestar estomacal, un resfriado y requieren atención inmediata y sin cita. Y también, por otra parte, para darle seguimiento a tratamientos que personas con diabetes, obesidad, colesterol o hipertensión”, explicó el titular del ISSSTE.

🩺 La salud, cada vez más cerca de ti. 🫂



El director general del ISSSTE, @martibatres, destacó la estrategia anunciada por la Presidenta Claudia Sheinbaum 💜 para construir 12 mil 750 consultorios de atención primaria en todo México. 🏥



¿Para qué? 😉 Para atender de manera… pic.twitter.com/BhNxVmdRwP — ISSSTE (@ISSSTE_mx) August 26, 2026

Aumenta 28% la atención médica

Por Arturo Páramo

Días atrás, durante su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que durante la actual administración se ha incrementado la atención en cada una de las instituciones de seguridad social del gobierno federal.

De acuerdo con los datos presentados, se ha incrementado la atención de consulta con médico general, la consulta con médicos especialistas y las cirugías programadas en el IMSS, el IMSS-Bienestar y el ISSSTE.

Son 101 millones de consultas, 28% más. Ahora, adelante, consultas de especialidad, los médicos especialistas. Ahí es donde se ve todavía más el avance: 60 por ciento más consultas de 2022 a 2026, nada más entre enero y junio. 1.7 millones de consultas de médicos especialistas en el sistema público”, puntualizó Sheinbaum.

La presidenta destacó que los incrementos en las atenciones médicas y cirugías en el sector público de salud demuestran que la población prefiere usar los servicios de salud pública federales por sobre las demás opciones.

Eso quiere decir que en vez de irse al privado, pues están yendo al sistema público; que en vez de esperar, porque a lo mejor eran muy largos los tiempos de espera y ya no se atendían, pues ahora se están atendiendo en el sistema público”, puntualizó Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo destacó que la atención se ha incrementado, principalmente, gracias al crecimiento que tiene el IMSS-Bienestar en 24 estados del país, en tanto que en las entidades donde no se cuenta con ese sistema, la atención se mantiene con cifras estables.

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, informó que en el periodo de enero a julio se prestaron 101 millones de consultas de medicina general en los servicios de salud del IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE, lo que representa 28% más que en el mismo lapso de 2022, cuando se tuvieron 78.9 millones.

Respecto a consultas de especialidad, se tienen registradas 31.7 millones de enero a julio de 2026, frente a 19.7 millones en el mismo lapso de 2022, esto es un incremento de 60 por ciento.

En cuanto a las cirugías programadas, se tuvieron 1.8 millones en el periodo de enero a julio de 2026, contra 1.4 millones en el mismo periodo de 2022, esto es 30 por ciento más.