¡Caen policías! Detienen a jefe de Seguridad en Zacatecas por secuestro

El fiscal general de Justicia del Estado de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, informó sobre la detención de Pedro “N”, director de Seguridad Pública Municipal de Juchipila, y de Marco “N”, elemento activo de dicha corporación.

Camacho Osnaya detalló que las aprehensiones se llevaron a cabo este martes, mediante órdenes judiciales cumplimentadas en el marco del Operativo Interinstitucional de Seguridad entre Aguascalientes y Zacatecas, denominado SAGAZ.

A los dos funcionarios policiacos se les investiga por su probable participación en el delito de secuestro agravado.

En el municipio se desplegó un importante número de efectivos de seguridad en carreteras, caminos rurales y brechas de la zona limítrofe entre ambas entidades.

En el operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Tras su captura, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica conforme a derecho en las próximas horas.

Fuerzas de seguridad mantienen los patrullajes en la zona sur del estado de Zacatecas.