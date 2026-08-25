Plan Maestro para la Montaña de Guerrero: Familias de 19 comunidades recibirán paquetes de maíz y frijol mensualmente

Para garantizar condiciones de paz, tranquilidad y bienestar en las zonas prioritarias de Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, junto a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Columba Jazmín López Gutiérrez, presentaron las acciones del programa de Justicia Alimentaria como parte del Plan Maestro para la Montaña de Guerrero.

La estrategia beneficia a familias de 19 comunidades pertenecientes a los municipios de Chilapa, Atlixtac, Olinalá y Zapotitlán Tablas, con la finalidad de atender las causas históricas del rezago en la región.

Desde la comunidad de Teticic, la mandataria estatal enfatizó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y destacó la importancia cultural de los insumos básicos expresando que "el maíz y el frijol son parte esencial de nuestra alimentación, pero también son parte de nuestra historia, nuestra identidad y de la vida comunitaria de nuestros pueblos".

Como apoyo directo ante la pérdida de cosechas, la SADER entregará mensualmente, durante los próximos 15 meses, un paquete alimentario de 50 kilos de maíz y 5 kilos de frijol por familia, además de incorporar al 100 por ciento de los productores locales al programa Sembrando Vida, garantizar fertilizante gratuito y realizar un proceso de rematriación de semillas.

En materia de seguridad, Rosa Icela Rodríguez precisó que "el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional continuarán desplegados en la Montaña Alta de Guerrero, como parte de la estrategia para garantizar condiciones de paz y tranquilidad".

Por su parte, Evelyn Salgado reafirmó el compromiso de mantener la presencia gubernamental en el territorio e invertir en infraestructura básica, señalando que "en el gobierno del estado vamos a seguir coadyuvando y acompañando todas las acciones del Plan Maestro", en un esfuerzo coordinado con la Federación para impulsar el desarrollo integral de la zona.