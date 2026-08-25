Roberto Velasco se reunirá con Marco Rubio, secretario de estado de EU

Luego de la gira que realizó por Corea del Sur, el canciller mexicano, Roberto Velasco llegó a Washington, Estados Unidos, donde sostendrá un encuentro este miércoles con el secretario de Estado, Marco Rubio, para hablar sobre los diversos temas de la relación bilateral, de acuerdo con lo que informó el propio funcionario.

Tras dos días muy productivos en Seúl, República de Corea, aterrizo en Washington D. C. Mañana sostendré diversas reuniones sobre temas prioritarios de la agenda bilateral, comenzando con mi homólogo, el secretario de Estado Marco Rubio”.

El secretario de Relaciones Exteriores concluyó este martes una visita oficial de dos días por la República de Corea, orientada a fortalecer los vínculos económicos e impulsar la cooperación en sectores estratégicos.

El titular de la SRE se reunió con su homólogo coreano, Cho Hyun, a quien agradeció por la cálida recepción y dio seguimiento a iniciativas para ampliar los vínculos políticos, económicos y de cooperación. De igual forma, tuvo un encuentro con Wi Sung-lac, asesor de Seguridad Nacional del presidente de Corea, con quien intercambió puntos de vista sobre el entorno internacional y regional.

En ese marco, acordaron estrechar los lazos bilaterales, compartir conocimiento y avanzar en temas de ingeniería aeroespacial, inteligencia artificial, gobernanza digital, defensa y seguridad.

El secretario destacó la importancia que reviste el próximo viaje del presidente Lee Jae Myung a México considerando que, desde hace una década, ningún mandatario coreano lo ha hecho.

Velasco Álvarez se reunió también con la vicepresidenta de Relaciones Exteriores del Centro de Diplomacia Científica del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST), So Young Kim, y con el director de la Oficina de Desarrollo Internacional, Han Seung Hun, con quien dialogó sobre el interés mutuo por avanzar en una iniciativa conjunta que promueve este organismo en nuestro país para crear programas educativos de excelencia, especializados en áreas de ingeniería, desarrollo tecnológico y semiconductores.

En el ámbito económico, se reunió con ejecutivos de empresas coreanas líderes instaladas en México. Ahi destacó las ventajas competitivas y el clima favorable para la inversión que ofrece nuestro país. En este encuentro participaron vicepresidentes de firmas como Samsung Electronics, Hyundai Motor Group, Posco, Hana Financial Group, HL Mando y LG.

Este martes, el canciller sostuvo una reunión con el presidente y CEO de Samsung E&A, Namkoong Hong, además del cuerpo directivo de esta empresa, conversaron sobre los distintos proyectos estratégicos en el país en los que la compañía ha participado, particularmente en materia de energía.

Igualmente, el secretario Velasco aprovechó la ocasión para conocer la Embajada de México en Corea donde se reunió con el cuerpo directivo encabezado por el embajador Carlos Peñafiel Soto, para supervisar los servicios que esta representación brinda a los connacionales donde reconoció el trabajo que realiza el personal para promover los intereses y las prioridades del Gobierno mexicano en esta nación.