Ballena de 12 metros aparece muerta en una playa del Pacífico mexicano

Una ballena de unos 12 metros de largo apareció muerta en una playa del Pacífico mexicano, en la zona fronteriza con Estados Unidos, informaron el martes autoridades de México.

Los hallazgos de ballenas muertas en las costas de la fronteriza ciudad de Tijuana se han incrementado en los últimos años debido a los efectos del cambio climático, según autoridades y organizaciones civiles.

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Profepa investiga las causas de la muerte

Una portavoz de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) dijo a la AFP que la ballena fue localizada la noche del lunes. La entidad investiga las causas de su muerte.

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Por las características del animal, podría tratarse de “un rorcual de Bryde”, informó la dependencia.

Pavel Velarde, un residente de la zona, dijo que desde hace “tres o cuatro años” comenzaron a aparecer ballenas muertas en las costas al menos una vez al año.

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Organizaciones alertan por contaminación en Tijuana

Este deceso podría estar relacionado con los niveles de contaminación registrados en Tijuana, explicó a periodistas Osmar Sanmiguel, director de operaciones de la oenegé de conservación marina Kilómetro Uno.

Sanmiguel pidió a las autoridades mexicanas analizar a fondo las causas de la muerte del animal.

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Baja California recibe ballenas durante sus migraciones

Turistas frecuentan Baja California para avistar a estos mamíferos marinos.

Entre enero y abril, las ballenas grises migran hacia las aguas del Ártico y entre septiembre y octubre regresan a las playas mexicanas para reproducirse y parir.

Entre 2024 y 2025 se encontraron al menos 92 ballenas grises muertas en costas de la península de Baja California, alertó la organización internacional Wildcoast.