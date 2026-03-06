Semar concluye Primer Curso Táctico de Operaciones Anfibias

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) concluyó el Primer Curso Táctico de Operaciones Anfibias, un programa de adiestramiento especializado dirigido a personal de Infantería de Marina y enfocado en fortalecer las capacidades operativas para misiones que combinan acciones en mar y tierra.

La ceremonia de clausura se realizó en instalaciones de un mando naval, donde 41 elementos que participaron en el programa recibieron el reconocimiento por completar el entrenamiento, desarrollado entre el 26 de enero y el 6 de marzo de este año.

De acuerdo con la institución naval, esta primera edición del curso marca un avance en la preparación del personal militar al establecer un esquema de formación enfocado en la planeación y ejecución de operaciones anfibias, consideradas estratégicas dentro de las misiones de seguridad y defensa que desempeña la Armada de México.

Durante las semanas de capacitación, los participantes reforzaron conocimientos teóricos y habilidades prácticas relacionadas con operaciones que requieren coordinación entre unidades marítimas, aéreas y terrestres.

El entrenamiento incluyó el manejo de embarcaciones menores, técnicas de inserción e infiltración en zonas costeras, así como ejercicios de extracción en escenarios tácticos.

El programa también contempló acondicionamiento físico especializado y prácticas de nado con equipo de combate, además de instrucción en patrullaje táctico, navegación terrestre y el uso de sistemas de comunicación para operaciones en campo.

Como parte de la preparación integral, los elementos recibieron capacitación en atención médica táctica en situaciones de combate y en procedimientos de inserción aeromóvil mediante descensos desde aeronaves, habilidades que permiten ampliar el rango de acción del personal de Infantería de Marina en distintos entornos operativos.

La Semar destacó que este tipo de programas de adiestramiento buscan fortalecer la preparación del personal naval y sentar las bases para formar nuevas generaciones de elementos capacitados para intervenir en operaciones complejas que requieren movilidad, coordinación y capacidad de respuesta en escenarios marítimo-terrestres.

RLO