Presentan Plan Kukulkán para dar seguridad para el Mundial 2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó el Plan Kukulkán para brindar seguridad para el Mundial 2026 en los estados sedes: Ciudad de México, Nuevo León y Guadalajara.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada desde Zapopan, Jalisco, el funcionario federal explicó que el Plan Kukulkán es coordinado por el gobierno de México e integra la participación de más de 20 instancias federales, además de autoridades estatales y municipales de dichos estados.

García Harfuch aseguró que se contempla mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA para fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la atención oportuna de riesgos.

La Defensa Nacional y la Secretaría de Marina brindarán capacitación especializada, ejercicios de planeación y operación, homologación de protocolos, ejercicios simulados a escala real, monitoreo permanente y sistemas de alerta temprana para que se garanticen las condiciones de seguridad para la población y para los millones de visitantes que llegarán al país durante el Mundial 2026.

El secretario indicó que se instaló una mesa de coordinación estratégica entre dependencias del gobierno de México y representantes de FIFA, en las que participan las instituciones del gabinete de seguridad, así como autoridades de las entidades sede.

Defensa anuncia creación de 3 fuerzas de tarea conjunta

Como parte del Plan Kukulkán, se autorizó la creación de tres fuerzas de tarea conjunta, una por cada sede mundialista, así como siete agrupamientos conjuntos, uno por cada sede alterna para la concentración de las selecciones participantes para sus entrenamientos, además del apoyo de tres agrupamientos de la defensa aérea, detalló el general Román Villalvazo.

El general Román Villalvazo indicó que serán poco más de 99 mil efectivos, de ellos 20 mil 734 son elementos de las fuerzas armadas, 58 mil 654 de agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), 20 mil de seguridad privada.

Como parte de este plan también se contará con 188 binomios caninos, así como 140 elementos apoyados en caballos.

vjcm