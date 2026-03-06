Ernestina Godoy llama a fortalecer la igualdad de género

En el contexto de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, afirmó que el avance hacia una igualdad sustantiva en el país depende de la participación activa de las mujeres desde todos los ámbitos de la vida pública.

Durante un encuentro con integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), la titular de la Fiscalía General de la República subrayó que la lucha por los derechos de las mujeres no puede detenerse y que aún persisten retos importantes para consolidar condiciones de equidad en México.

Godoy Ramos destacó que uno de los acontecimientos recientes de mayor relevancia en esta materia es que el país cuenta actualmente con una mujer al frente del Poder Ejecutivo. Recordó que entre las primeras acciones impulsadas desde el gobierno federal se presentó una iniciativa de reforma constitucional orientada a fortalecer el principio de igualdad de género.

La fiscal consideró que la llegada de una mujer a la Presidencia es resultado de décadas de movilización y trabajo de distintas generaciones que impulsaron cambios en favor de la participación femenina en la vida pública.

En el ámbito institucional, Godoy señaló que dentro de la Fiscalía General de la República también se han registrado avances en la presencia de mujeres en cargos de responsabilidad. Explicó que actualmente doce mujeres se desempeñan como fiscales federales en las representaciones estatales, cifra superior a las tres que ocupaban esa posición cuando inició su gestión.

Durante el encuentro también recordó el papel que ha desempeñado la Asociación Nacional de Abogados Democráticos en distintos momentos de la defensa de los derechos humanos, entre ellos el acompañamiento a madres de víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, un caso que llegó a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La fiscal reconoció la trayectoria de la organización y su participación en la asesoría jurídica y acompañamiento de diversos casos relacionados con la defensa de derechos fundamentales.

Al acto asistieron también las ministras María Estela Ríos González y Lenia Batres Guadarrama; la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra; la coordinadora de la ANAD, María Luisa Campos Aragón; así como Lydia Nieves Guevara Rodríguez, ex secretaria de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, entre otras personalidades.

