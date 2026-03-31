Semar inhabilita 7 tomas clandestinas de hidrocarburo en Puebla

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) realizó diversos operativos para detectar y desactivar tomas clandestinas de hidrocarburo en el estado de Puebla, correspondientes al periodo del 23 al 29 de marzo.

De acuerdo con la dependencia, estas acciones se llevaron a cabo mediante recorridos de vigilancia e inspección en coordinación con personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Como resultado, fueron localizadas e inhabilitadas siete tomas clandestinas en los municipios de Huauchinango y Ahuazotepec.

La institución detalló que, en lo que va del año, suman 81 tomas clandestinas desactivadas en la entidad, como parte de las estrategias para combatir el robo de combustible.

La Semar señaló que este tipo de operativos busca reducir riesgos para la población y proteger la infraestructura energética, considerada estratégica a nivel nacional.

Una de las tomas clandestinas Foto: Especial

Aseguran más de 99 mil litros de hidrocarburo en Querétaro

La Secretaría de Seguridad y Paz informó el aseguramiento de más de 99 mil litros de hidrocarburo en dos operativos realizados sobre la carretera federal 45D, en el tramo entre Apaseo el Grande y Querétaro.

Las acciones derivaron además en la detención de dos huachicoleros y el aseguramiento de unidades de transporte.

En un primer despliegue, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, detectaron un tractocamión con semirremolque tipo tanque.

En una segunda intervención, sobre la misma vía a la altura de la comunidad San Pedro Tenango El Nuevo, autoridades estatales, en coordinación con la Guardia Nacional y personal de PEMEX, localizaron un tractocamión con doble autotanque mal estacionado.

Al revisar la unidad, el conductor carecía de documentación que acreditara la legalidad del hidrocarburo. Además, se detectaron irregularidades en el pedimento de importación, ausencia de factura de origen y fallas técnicas en la documentación.

JCS