Fuerza Naval del Pacífico culmina adiestramiento de alto nivel en Manzanillo

La Fuerza Naval del Pacífico, perteneciente a la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), concluyó el Ejercicio de Adiestramiento Nivel Cinco en la playa “Las Brisas”, en Manzanillo, Colima, con una operación anfibia como actividad de cierre.

Las maniobras se desarrollaron en el litoral colimense y reunieron a distintas unidades de superficie y aéreas de la Armada de México, con el propósito de elevar su capacidad de respuesta y coordinación operativa.

El programa incluyó formaciones tácticas en navegación, prácticas de comunicación en escenarios dinámicos y operaciones en cubierta de vuelo con helicópteros.

Elementos de la Secretaría de Marina realizan inserción aérea desde un helicóptero durante el adiestramiento de la Fuerza Naval del Pacífico en Las Brisas, Manzanillo, Colima Excélsior / Semar

También se ejecutaron simulaciones de evacuación médica, conocidas como CASEVAC, mediante el traslado de personal lesionado hacia buques con infraestructura hospitalaria. A ello se sumaron ejercicios de tiro real desde embarcaciones con montajes de artillería, así como disparos aeronavales efectuados desde helicóptero, bajo protocolos de seguridad y conforme a la normatividad vigente.

De acuerdo con la institución, estas acciones forman parte del proceso permanente de capacitación para asegurar la interoperabilidad entre fuerzas y mantener el alistamiento ante situaciones críticas, tanto en tareas de defensa como en operaciones para preservar el Estado de derecho en zonas marítimas.

El acto final consistió en un desembarco anfibio en “Las Brisas”. La inserción se realizó por vía aérea con un helicóptero tipo Panther y por mar mediante embarcaciones Zodiac y Patrullas Interceptoras, proyectadas desde el Buque de Guerra Anfibia ARM “Usumacinta” A-411. La maniobra evidenció coordinación milimétrica entre unidades navales en un entorno de alta exigencia operativa.

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