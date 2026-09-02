Ejército Mexicano despliega 600 elementos para reforzar la seguridad en Guanajuato

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) puso en marcha una nueva fase de combate a la delincuencia en el Bajío. Como parte de los compromisos asumidos "en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y como parte de las medidas permanentes para fortalecer la paz en Guanajuato", la dependencia confirmó la movilización de contingentes militares hacia la zona urbana y conurbada del estado.

A partir de las 12:00 horas de este miércoles 2 de septiembre de 2026, un contingente de "600 elementos del Ejército Mexicano, iniciaron un despliegue vía terrestre desde diferentes puntos de la república con destino al estado de Guanajuato", detalló la autoridad castrense en un comunicado oficial para dar cuenta de la magnitud del operativo desplegado en las carreteras del país.

El destacamento militar se sumará de forma inmediata a los patrullajes e investigaciones que se desarrollan en el bajío. "A su arribo, el personal se incorporará a las labores que desarrolla la 16/a. Zona Militar, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno en esa entidad, con la finalidad de reforzar la seguridad", informó el documento oficial sobre el esquema de trabajo interinstitucional.

Las tareas operativas estarán concentradas prioritariamente en los municipios que registraron la mayor incidencia delictiva durante los últimos meses. Entre las labores principales "se encuentran los patrullamientos, reconocimientos terrestres y medidas disuasivas en áreas conurbadas de los municipios de Irapuato y León, Guanajuato.", zonas clave para contener la violencia criminal.

Respecto al marco legal que guiará el accionar de las tropas desplegadas en las colonias guanajuatenses, la Sedena enfatizó que los efectivos estarán "actuando con estricto apego al marco jurídico vigente, en particular a la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza, así como con pleno respeto a los derechos humanos", con el objetivo de garantizar la tranquilidad de las familias locales.

La estrategia institucional apunta de manera directa contra las estructuras de los grupos delictivos de la región. "Con este refuerzo que implementa la Secretaría de la Defensa Nacional se continuará contribuyendo de manera determinante a la desarticulación de las organizaciones delictivas, mediante la captura de sus líderes y otros generadores de violencia en el estado de Guanajuato", destaca la información facilitada por las autoridades militares.

El despliegue de las fuerzas armadas buscará consolidar un frente común entre la Federación, la entidad y las alcaldías localizadas en la zona de mayor conflicto. Estas acciones se realizarán "a través de acciones y operaciones precisas en estrecha coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales, que permitan generar un ambiente de paz y seguridad en beneficio de la población Guanajuatense".