Semar detiene a tres presuntos delincuentes y asegura droga en Oaxaca

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) detuvo a tres personas y aseguró presuntas sustancias ilícitas durante operativos realizados recientemente en el estado de Oaxaca.

De acuerdo con la institución naval, las acciones derivaron de trabajos de inteligencia y recorridos de vigilancia efectuados en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

En el municipio de Juchitán de Zaragoza, personal naval detuvo en flagrancia a un hombre en posesión de hierba verde con características similares a la mariguana.

En el mismo punto fue asegurada una mujer, a quien se le localizaron diversas bolsitas con hierba verde presuntamente mariguana, así como envoltorios con sustancia con características similares al cristal. También se le encontró dinero en efectivo.

En otra intervención, realizada en el tramo carretero Salina Cruz-La Ventosa, elementos navales y personal ministerial detuvieron a un tercer individuo, señalado por su probable participación en delitos relacionados con actos de investigación y afectaciones a la seguridad pública y del Estado.

Las tres personas fueron informadas de sus derechos y, junto con la presunta droga y los objetos asegurados, quedaron a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica.

La Secretaría de Marina destacó que estas acciones forman parte de los operativos permanentes orientados a fortalecer la seguridad y el Estado de derecho en la región.

JCS