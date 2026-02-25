Nuevo León llega a 33 contagios de sarampión

La Secretaría de Salud federal confirmó un nuevo caso de sarampión en Nuevo León, con lo que la entidad suma 33 contagios en 2026.

Según el reporte oficial, a nivel nacional se confirman 11,062 infecciones de esta enfermedad, lo que muestra la persistencia de la transmisión en diversas regiones del país.

Las estadísticas detallan que dos entidades concentran más del 70 por ciento de los diagnósticos: Chihuahua registra 4,513 y Jalisco acumula 3,386 personas afectadas.

Dentro del grupo de seis estados con mayor incidencia también figuran Chiapas, con 656 casos; la Ciudad de México, con 358; Michoacán, con 343; y Guerrero, con 314 pacientes confirmados.

En conjunto, estas seis demarcaciones suman 9,570 diagnósticos, equivalentes al 86.5 por ciento del total nacional, lo que refleja una concentración territorial muy marcada del brote.

Las autoridades sanitarias indicaron que 6,444 casos corresponden a 2025, mientras que en 2026 se han confirmado 4,618 contagios hasta la fecha del reporte.

Respecto a la letalidad, se informó que durante 2025 se registraron 27 fallecimientos asociados a complicaciones del virus, mientras que en lo que va de 2026 se contabilizan cinco decesos.

En el caso de Nuevo León, las autoridades precisaron que en 2025 sólo hubo dos reportes positivos, pero durante 2026 la cifra creció a 33 casos confirmados.

¿Cuál es el tiempo de contagio por sarampión?

El sarampión se caracteriza por ser una enfermedad que requiere un control estricto de los periodos de aislamiento y descanso. El virus se propaga principalmente a través de gotas de saliva suspendidas en el aire, lo que facilita el contagio masivo entre las personas.

Identificar la etapa en la que se transmite la infección resulta fundamental para interrumpir la cadena de propagación. La capacidad del virus para sobrevivir en superficies y en el ambiente exige adoptar medidas de higiene rigurosas y protocolos de distanciamiento físico.

¿Cuánto tiempo una persona con sarampión puede contagiar a los demás?

Una persona infectada tiene la capacidad de transmitir el virus desde cuatro días antes de la aparición de las manchas rojas en la piel hasta cuatro días después de que el sarpullido se hace visible.

Esta ventana de tiempo convierte a la infección en una amenaza difícil de detectar en sus fases iniciales. Para evitar complicaciones, es importante conocer el mecanismo que explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU (CDC):

Alta capacidad de contagio: Hasta el 90% de los individuos cercanos y sin protección contraen el virus si conviven en el mismo espacio con un enfermo.

Transmisión previa a los síntomas: El contagio inicia días antes de que las señales físicas alerten sobre la presencia de la enfermedad.

Persistencia ambiental: Las gotas de saliva infectadas flotan y el virus sobrevive hasta dos horas en el aire, esperando a ser inhalado por otros sujetos.

¿Cuánto tiempo debe permanecer aislada una persona con sarampión?

Para detener la transmisión, una persona con sarampión debe mantenerse apartada durante cuatro días antes de la aparición del sarpullido y otros cuatro días después de presentar este síntoma. El confinamiento en una habitación ventilada y la restricción de visitas son medidas necesarias para proteger a los más vulnerables.

Estos son algunos consejos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para un aislamiento seguro:

Espacio exclusivo: El paciente requiere un área con ventilación constante y puerta cerrada; los traslados fuera del domicilio se limitan únicamente a emergencias médicas.

Restricción de contacto: Es necesario evitar cualquier acercamiento físico con bebés, mujeres embarazadas y adultos mayores debido al riesgo de complicaciones graves en estos sectores.

Uso de barreras físicas: Si la persona con sarampión debe salir de su habitación o acudir a una unidad de salud, el uso correcto de la mascarilla es obligatorio para frenar la dispersión de partículas.

¿Cuánto tarda una persona en recuperarse del sarampión?

La recuperación total de la enfermedad ocurre generalmente en un lapso de dos a tres semanas. Aunque la fase aguda presenta síntomas intensos que agotan la energía del organismo, el proceso de sanación sigue un ciclo biológico, como explica la Organización Panamericana de la Salud (OPS):

Fase de fiebre: Los signos de fiebre alta, tos, congestión nasal y conjuntivitis duran entre cuatro y siete días.

Evolución de las manchas: Las marcas rojas inician en el rostro, se extienden al resto del cuerpo y permanecen visibles por cinco o seis días antes de desaparecer.

Protección natural: Los individuos que superan la infección adquieren una defensa biológica permanente contra este virus específico.

