Omar Garcia Harfuch confirma clínica clandestina del CJNG

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el hallazgo de una clínica clandestina del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Tecalitlán, Jalisco, donde eran llevados integrantes heridos para su recuperación.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el funcionario federal dijo que continúan las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Normalmente llevaban a personas que habían sido heridas de delincuencia organizada a ese domicilio. Estamos todavía con las investigaciones correspondientes ahí y hubo otras acciones que se están llevando a cabo, pero, sí era un lugar, más que un hospital era donde llevaban a heridos de la propia delincuencia organizada a reponerse o curarse”, detalló.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco, en un operativo conjunto con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, desmanteló una clínica clandestina de recuperación operada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Tecalitlán, Jalisco.

El hallazgo se derivó de las investigaciones para localizar a un joven de 20 años que había sido reportado como desaparecido en San Pedro Tlaquepaque tras atender una falsa oferta de trabajo.

El inmueble funcionaba como un centro de resguardo y rehabilitación médica clandestina. Ahí mantenían a los reclutados que resultaban lesionados durante las actividades delictivas del cártel o en enfrentamientos armados. Al momento del rescate, algunas víctimas presentaban cirugías recientes, clavos quirúrgicos o requerían muletas.