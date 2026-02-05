Semar detiene a "El Nido", líder criminal en Sonora

Elementos de la Armada de México (Semar) en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR), detuvieron a tres presuntos infractores de la ley y aseguraron material ilícito, durante la ejecución de tres órdenes de cateo en el municipio de Nogales, Sonora.

Derivado de esta coordinación interinstitucional, se logró la detención de Rubén Orlando “N”, alias "El Nido", presunto líder de una célula criminal dedicada al tráfico de drogas sintéticas en dicha localidad, así como de otros dos presuntos infractores de la ley.

Asimismo, se aseguró un arma larga, 61 cartuchos útiles, cuatro cargadores, 72 tabletas de fentanilo, tres vehículos, 15 teléfonos celulares, 12 equipos de cómputo y tres inmuebles.

Las personas detenidas y los efectos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con el fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación jurídica conforme a derecho.

Uno de los sujetos detenidos Foto: Especial

Vinculados a proceso dos por narcomenudeo tras cateos en Altar

Durante la continuación de la audiencia inicial de control de detención, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Rubén Francisco “N”, de 32 años, y Félix Aurelio “N”, de 56, por su probable responsabilidad en el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en la variante de posesión de metanfetamina y marihuana con fines de comercio, en Altar.

De acuerdo con los hechos asentados en la carpeta de investigación, el pasado 28 de enero, los imputados fueron detenidos por agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) durante la ejecución de una diligencia de cateo en un domicilio ubicado en la colonia Buenos Aires.

En el interior del inmueble, los imputados poseían dentro de su rango de acción y libre disposición diversos narcóticos, consistentes en 121 envoltorios de plástico color azul que contenían sustancia blanca y granulada, misma que tras su análisis se determinó corresponde a metanfetamina.

Además, 24 envoltorios de plástico transparente con vegetal verde y seco, correspondiente a marihuana, con un peso neto de 59.90 gramos y 211 pesos en moneda nacional y una báscula gramera, indicios que refuerzan la presunción de fines de comercialización.

JCS