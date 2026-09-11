Semar detiene a dos personas con metanfetamina y marihuana en Puebla

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y personal de la Dirección de Seguridad Pública de Puebla apoyaron en la detención de dos personas por su probable participación en delitos contra la salud, durante un operativo de vigilancia.

La intervención se registró en las inmediaciones del camino de terracería conocido como San José, ubicado en la Junta Auxiliar de Magdalena Cuayucatepec, donde las fuerzas de seguridad realizaban patrullajes terrestres.

Durante los recorridos, los elementos detectaron a dos hombres, quienes fueron interceptados para una revisión preventiva. Como resultado de la inspección, las autoridades aseguraron 198 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina, distribuidas en pequeños envoltorios.

Elementos de la Semar y Seguridad Pública de Puebla aseguraron metanfetamina, marihuana y motocicletas durante la detención de dos hombres en Magdalena Cuayucatepec. Especial

También fueron localizadas ocho bolsas que contenían presunta metanfetamina, así como 20 bolsas con hierba verde seca con características propias de la marihuana.

En el mismo operativo fueron aseguradas dos motocicletas que presuntamente eran utilizadas por los detenidos.

Los dos hombres, junto con las sustancias y los vehículos asegurados, quedaron a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica.