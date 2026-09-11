Semar apoya en cateos en la CDMX

Elementos de infantería de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con personal de la Fiscalía de Investigación Territorial, cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Durante la diligencia, las autoridades detuvieron a una mujer y aseguraron diversas sustancias con características similares a narcóticos, además de un arma de fuego y otros indicios relacionados con la investigación.

Elementos de la Semar y la Fiscalía realizaron un cateo en la colonia Anáhuac, CDMX; aseguraron drogas, un arma de fuego y detuvieron a una mujer. Especial

En el domicilio fueron localizados aproximadamente un kilogramo y 147 dosis de hierba verde seca con características similares a la marihuana.

También fueron aseguradas 85 dosis de una sustancia cristalina, presuntamente metanfetamina, así como 99 dosis de una sustancia sólida con características similares a la cocaína.

Elementos de la Semar y la Fiscalía realizaron un cateo en la colonia Anáhuac, CDMX; aseguraron drogas, un arma de fuego y detuvieron a una mujer. Especial

Durante la intervención, los agentes localizaron además un arma de fuego, un cargador y un teléfono celular, objetos que fueron integrados a los indicios asegurados durante el operativo.

La mujer detenida, junto con las sustancias y objetos localizados en el inmueble, quedó a disposición de la autoridad ministerial competente, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica y establecer el posible origen y destino de lo asegurado.