Operativos federales dejan 8 detenidos, armas y droga en siete estados

En distintas acciones coordinadas por fuerzas federales, estatales y municipales en Baja California, Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Sinalo, se logró la detención de 8 personas, además del aseguramiento de armas, droga, hidrocarburo, vehículos y equipo táctico.

En Ensenada, Baja California, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal localizaron un vehículo durante recorridos de vigilancia. En su interior fueron asegurados 311 kilogramos de marihuana.

En Benemérito de las Américas, Chiapas, efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano detuvieron a una persona y aseguraron dos armas cortas, dos cargadores, un chaleco táctico y un vehículo.

Mientras tanto, en la carretera Saltillo-Torreón, a la altura de Parras, Coahuila, integrantes de la Guardia Nacional interceptaron un tractocamión acoplado a un autotanque que transportaba 50 mil litros de hidrocarburo.

Otro aseguramiento de combustible se registró en Cortazar, Guanajuato, donde personal del Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal y Seguridad Física de Petróleos Mexicanos localizaron una toma clandestina y un centro utilizado para almacenar hidrocarburo. En el sitio fueron asegurados aproximadamente 50 mil litros de combustible.

Fuerzas federales realizaron operativos en siete estados del país; aseguraron armas, droga, hidrocarburo y vehículos, además de detener a ocho personas. Especial

En Tecalitlán, Jalisco, un operativo conjunto de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía estatal permitió la detención de cinco hombres y una mujer. Durante la intervención también fueron liberados ocho hombres que se encontraban privados de su libertad.

Una de las acciones con mayor cantidad de armamento asegurado ocurrió en Buenavista, Michoacán. Fuerzas federales y estatales ejecutaron un cateo en un inmueble donde localizaron dos artefactos explosivos improvisados, seis armas largas, 47 cargadores, tres fornituras y un equipo de radiocomunicación.

Fuerzas federales realizaron operativos en siete estados del país; aseguraron armas, droga, hidrocarburo y vehículos, además de detener a ocho personas. Especial

En el mismo lugar fueron asegurados tres vehículos con reporte de robo. Dos de las unidades contaban con blindaje artesanal.

En Lázaro Cárdenas, personal de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades aduanales detectaron un cargamento procedente de Hong Kong, China, en el que se encontraban ocultos más de ocho millones de cigarros presuntamente apócrifos.

En otra acción desarrollada en la colonia Los Amates, también en Lázaro Cárdenas, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal aseguraron una cuatrimoto, seis armas largas, 43 cargadores, mil 364 cartuchos, una granada, seis chalecos tácticos y siete placas balísticas.

Finalmente, en Concordia, Sinaloa, integrantes del Ejército y de la Policía Estatal detuvieron a un hombre en posesión de un arma larga, siete cargadores y 3 mil 206 cartuchos. También fueron asegurados un chaleco táctico y dos placas balísticas.