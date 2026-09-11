La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 11 de septiembre de 2026 

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 11 de septiembre de 2026 desde Chiapas, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este viernes.

Presentan resultados de seguridad en Chiapas

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, presentó la estrategia de seguridad que se implementa en la entidad desde el 8 de diciembre de 2024, en coordinación con diversas dependencias federales y estatales.

Al inicio de la participación del gobernador, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la percepción de seguridad en el estado ha mejorado: “La gente se siente más segura hoy en Chiapas que hace dos años”, afirmó.

El despliegue contempla 800 elementos con una década de experiencia, quienes se han incorporado a las labores de vigilancia y prevención.

La estrategia incluye tres programas clave: un aumento salarial del 55% para los policías, la creación de la Universidad de Seguridad Pública del Sureste, y el fortalecimiento de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación, además de la conformación de la Policía Turística para atender zonas de alta afluencia.

Las autoridades reportaron 9 mil 949 personas detenidas, mil 832 vehículos recuperados, además del decomiso de 71 mil 798 cartuchos y el aseguramiento de mil 545 armas de fuego.

Lo que le duele a la población es el homicidio, la extorsión, el secuestro, el robo con violencia y el asalto a carreteras", señaló Eduardo Ramírez.

Ramírez reconoció que el feminicidio sigue siendo una herida dolorosa para la entidad.

El delito de feminicidio no es una buena noticia para Chiapas, me duele mucho y vamos a trabajar en eso”, expresó.

Destacó la puesta en marcha de programas como “Mujeres Seguras” y el reloj de inteligencia, una herramienta que nació de la sociedad y que envía alertas inmediatas al C5 para que las corporaciones de seguridad atiendan cualquier situación de violencia contra las mujeres.