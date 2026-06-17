Semar destruye 106 máquinas tragamonedas en Acapulco

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) en coordinación interinstitucional con personal de la Fiscalía General del Estado y del Ministerio Público del Fuero Común, llevó a cabo la destrucción de 106 máquinas tragamonedas de diversas características, las cuales se encontraban bajo resguardo en las instalaciones de este Mando Naval.

Dichas máquinas, fueron aseguradas durante operativos interinstitucionales realizados en establecimientos comerciales ubicados en colonias del municipio de Acapulco, durante el mes de diciembre de 2025.

Durante el protocolo de destrucción estuvo presente personal de las dependencias mencionadas y una vez finalizado, los restos de citados efectos fueron trasladados para su disposición final en el relleno sanitario conocido como Paso Texca.

Los restos fueron trasladados para su disposición final en el relleno sanitario conocido como Paso Texca. Cortesía

¿Por qué el gobierno asegura y destruye las máquinas?

Los operativos para decomisar y destruir las máquinas tragamonedas forman parte del programa permanente que la Secretaría de Gobernación (Segob) implementa, en coordinación con los Gobiernos estatales, el cual estará en funcionamiento hasta en tanto sean erradicadas del país.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan de manera coordinada este tipo de acciones en distintas entidades del país, ya que la instalación y operación irregular de máquinas tragamonedas puede favorecer actividades ilícitas y generar espacios para la captación y reclutamiento de jóvenes por parte de grupos delictivos.

Aunado a lo anterior, las máquinas tragamonedas representan una fuente de corrupción de menores y su uso una adicción que abre la puerta a la delincuencia. La adicción a estos juegos por parte de los menores de edad puede implicar deserción escolar, acompañada de actos de violencia con el propósito de obtener dinero, además de que genera una falsa expectativa de obtener recompensas económicas sin hacer mayor esfuerzo.