Segob analiza nuevos casos de libertad anticipada para personas vulnerables

La Secretaría de Gobernación (Segob) llevó a cabo este martes una sesión del Comité Permanente de Preliberaciones, encabezada por su titular, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, con el objetivo de dar seguimiento a los casos de personas privadas de la libertad que, por su condición de vulnerabilidad, podrían acceder a mecanismos de preliberación, amnistía o libertad anticipada.

De acuerdo con la funcionaria, la reunión, realizada en las instalaciones de la dependencia federal, estuvo enfocada en revisar expedientes de personas que no hayan sido acusadas o sentenciadas por delitos graves y que cumplan con los criterios establecidos para obtener alguno de estos beneficios.

Rodríguez Velázquez informó sobre la sesión a través de sus redes sociales.

Hoy tuvimos sesión del Comité Permanente de Preliberaciones, para dar seguimiento desde @SEGOB_mx a la identificación de personas privadas de la libertad en condición vulnerable con delitos no graves, que pueden acceder a mecanismos de preliberación, amnistía o libertad anticipada y así brindarles la oportunidad de que retomen su vida y se reinserten a la sociedad", escribió.

El análisis de los expedientes considera a personas indígenas, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, enfermos terminales o con padecimientos crónico-degenerativos, así como quienes hayan sido víctimas de tortura o permanezcan en prisión preventiva por un tiempo excesivo.

En la sesión también participaron el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, y la titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Segob, Montserrat Rizo Rodríguez.

Como antecedente, durante el sexenio anterior, cuando Rosa Icela Rodríguez se desempeñó como secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, el programa de preliberaciones y amnistías otorgó 9 mil 867 libertades anticipadas entre julio de 2022 y julio de 2024.

De ese total, 9 mil 374 personas obtuvieron su libertad anticipada por pertenecer a grupos en condición de vulnerabilidad, como mujeres, adultos mayores, personas indígenas o con enfermedades crónico-degenerativas, mientras que 374 personas fueron beneficiadas con la figura de amnistía.