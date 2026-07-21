García Harfuch: aseguran de más de tres toneladas de metanfetamina en Sonora

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que fueron aseguradas más de tres toneladas de metanfetamina durante un operativo en Sonora, realizado en coordinación con elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Resultado de labores de inteligencia e investigación, en una acción coordinada entre @SSPCMexico y @FGRMexico en Sonora se aseguraron más de 3 toneladas de metanfetamina. Este aseguramiento representa millones de dosis que ya no llegarán a las calles y se impide un ingreso económico a las organizaciones criminales”, escribió el funcionario en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Sobre este caso, el Gabinete de Seguridad informó que durante el operativo fue detenido el operador del camión en el que se transportaba la droga, la cual estaba oculta entre costales de alimento para ganado y tenía como destino Tijuana, Baja California.

SSPC y la FGR realizaban labores de vigilancia

Se detalló que elementos de la SSPC y la FGR realizaban labores de vigilancia, seguridad e inteligencia sobre la carretera federal Sonoyta–Puerto Peñasco, a la altura del kilómetro 91, como parte de los operativos para combatir el tráfico de drogas.

En ese punto, el personal federal marcó el alto al conductor de un tractocamión con caja seca, luego de detectar que circulaba a exceso de velocidad e invadía el carril contrario.

Durante la inspección preventiva al vehículo, los agentes localizaron 60 costales que contenían recipientes de plástico con metanfetamina, ocultos entre bultos de alimento para ganado, con un peso aproximado de 3 mil 25 kilos de droga, equivalente a más de tres toneladas de metanfetamina.

El conductor, un hombre de 49 años de edad, fue detenido, se le leyeron sus derechos constitucionales y, junto con la metanfetamina asegurada, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que integrará la carpeta de investigación correspondiente.