Aduana del AICM decomisa 156 toneladas de cigarros ilegales y 400 kilos de droga

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) aseguró más de 156 toneladas de cigarros ilícitos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) durante operaciones realizadas a lo largo de 2025 y 2026.

Los decomisos fueron efectuados por personal de la Aduana del AICM, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

De acuerdo con la ANAM, los operativos permitieron afectar las actividades de organizaciones vinculadas con el contrabando, la falsificación de productos, la evasión de impuestos y otras conductas relacionadas con la delincuencia organizada transnacional.

Las autoridades reforzaron la vigilancia en las áreas de carga, mensajería y paquetería internacional, consideradas puntos sensibles para el traslado de mercancías ilegales hacia México y otros países.

En estas instalaciones fueron identificados más de 200 envíos aéreos que contenían distintas sustancias ilícitas ocultas entre productos, empaques y artículos declarados con información comercial irregular.

El peso acumulado de la droga asegurada superó los 400 kilogramos. La dependencia señaló que la localización de los cargamentos evitó que las sustancias fueran distribuidas por redes criminales y llegarán a los mercados de consumo.

La identificación de los envíos se realizó mediante el análisis de perfiles de riesgo, revisión de documentos, inspecciones físicas y equipos tecnológicos de revisión no intrusiva.

Estas herramientas permitieron detectar diferencias entre el contenido real de los paquetes y la información asentada en las guías aéreas internacionales.

Entre las irregularidades encontradas figuraron descripciones comerciales imprecisas, datos incompletos, rutas consideradas de riesgo y destinos que no correspondían con la naturaleza de las mercancías declaradas.

Los paquetes fueron separados para una revisión detallada y posteriormente quedaron a disposición de las autoridades competentes, encargadas de continuar con las investigaciones y determinar responsabilidades.

En estas instalaciones fueron identificados más de 200 envíos aéreos que contenían distintas sustancias ilícitas ocultas entre productos, empaques y artículos. Cortesía

Frenan ingreso irregular de armamento

Durante el mismo periodo, las instituciones federales detectaron armas de fuego, cargadores, piezas, componentes y accesorios para armamento que pretendían ingresar al país sin cumplir con los permisos y controles correspondientes.

Los objetos fueron encontrados durante revisiones practicadas a equipajes, cargamentos y envíos de mensajería internacional.

La ANAM destacó que estas intervenciones impidieron que el material fuera incorporado a la capacidad operativa de organizaciones delictivas.

Los aseguramientos forman parte de una estrategia de vigilancia aeroportuaria que combina el intercambio de información entre instituciones, la gestión de riesgos y el uso de tecnología especializada.

La Aduana del AICM mantiene controles sobre pasajeros, equipajes y mercancías que entran o salen del territorio nacional, debido al volumen de operaciones internacionales que se concentran en la principal terminal aérea del país.

La dependencia indicó que la coordinación con la SSPC y la Semar continuará para identificar rutas, remitentes y destinatarios relacionados con el tráfico de drogas, armas, mercancías falsificadas y productos de procedencia ilícita.