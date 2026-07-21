Madres buscadoras localizan restos humanos en El Quemadito, Culiacán

Integrantes del colectivo Madres en Lucha por tu Regreso a Casa localizaron restos humanos durante una jornada de búsqueda realizada en las inmediaciones del ejido El Quemadito, perteneciente a la sindicatura de Costa Rica, al sur del municipio de Culiacán, Sinaloa.

El hallazgo ocurrió mientras las buscadoras efectuaban labores de rastreo en una zona despoblada cercana al canal que comunica el campo El Diez con El Quemadito, uno de los puntos donde colectivos de familiares de personas desaparecidas han intensificado las búsquedas en los últimos meses.

Tras ubicar los restos, las integrantes del colectivo notificaron a las autoridades competentes, quienes acudieron al sitio para acordonar el área, realizar el procesamiento de la escena y recabar los indicios que serán incorporados a la investigación.

Posteriormente, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Culiacán, donde especialistas llevarán a cabo estudios periciales, antropológicos y genéticos con el propósito de establecer la identidad de la víctima.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el sexo, la edad aproximada ni el tiempo que los restos permanecían en el lugar.

Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Culiacán. Madres en lucha por tu regreso a casa A.C.

La búsqueda inició la mañana del 20 de julio

De acuerdo con el informe emitido por el colectivo correspondiente a la jornada del 20 de julio de 2026, las actividades comenzaron desde la mañana con la participación de familiares de personas desaparecidas y personal de apoyo.

"La jornada se llevó a cabo el día 20 de julio, iniciando a las 10:30 a.m. con la concentración de las familias y el personal de apoyo. Se procedió al traslado al punto de interés en Culiacán", señala el reporte.

Fue durante esa intervención cuando las buscadoras localizaron los restos humanos en la zona de El Quemadito, dando paso a la intervención de las autoridades ministeriales.

El hallazgo refleja el trabajo permanente que realizan los colectivos de familiares de personas desaparecidas en Sinaloa, quienes, mediante jornadas de búsqueda en campo, continúan localizando indicios que pueden contribuir a la identificación de víctimas y al avance de las investigaciones.

Una vez concluidos los análisis forenses y genéticos, las autoridades determinarán si los restos corresponden a alguna persona reportada como desaparecida y continuarán con las diligencias ministeriales para esclarecer el caso.