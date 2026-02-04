Mueren de frío aves nativas de Yucatán; caen de los árboles por hipotermia

En la primavera de 2024 el calor extremo ocasionó la muerte masiva de monos saraguato en Tabasco, Chiapas, Veracruz y Campeche, y ahora en pleno invierno de 2026, las bajas temperaturas provocan el deceso por hipotermia de decenas de aves nativas en el estado de Yucatán.

Habitantes de los municipios de Tizimín y Panabá, alertaron a través de redes sociales que el frío congelante, está matando a ejemplares de pich’es (zanate mexicano), ch’eles (chara yucateca) y el emblemático pájaro Toh (pájaro reloj).

Advirtieron que el descenso de la temperatura hasta los 6 grados centígrados, algo inusual en la región, causa que las aves silvestres, la mayoría endémicas de Yucatán, aparezcan sin vida al pie de los árboles donde acostumbraban resguardarse.

Expertos establecen que las aves silvestres mueren de frío principalmente por una combinación de hipotermia severa y agotamiento energético. Cuartoscuro

De acuerdo con los primeros reportes, el frío generado por los sistemas frontales, los eventos de Norte y la última tormenta invernal, provocó un choque térmico que resultó fatal para las especies, que no están acostumbradas al descenso brusco de la temperatura.

Expertos establecen que las aves silvestres mueren de frío principalmente por una combinación de hipotermia severa y agotamiento energético, un proceso acelerado por la falta de alimentos, la humedad y el fuerte viento.

A pesar de que los ejemplares tienen mecanismos de defensa como esponjar sus plumas o temblar, la exposición prolongada a heladas o tormentas intensas agotan sus reservas de grasa, llevándolos a la muerte, a menudo congelándose en el lugar donde se refugian.

fdm