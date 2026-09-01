Semar asegura extracto de ayahuasca procedente de Perú en el AICM

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) durante una revisión efectuada en la aduana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), aseguraron un cargamento con aproximadamente 930 gramos de extracto de ayahuasca, enviado desde Perú.

De acuerdo con la información oficial, el hallazgo se produjo después de someter la operación comercial a procedimientos de análisis de riesgo, revisión documental y verificación física, mecanismos empleados para identificar cargamentos que presentan irregularidades o requieren una inspección especializada.

Durante el procedimiento, los agentes localizaron alrededor de 0.930 kilogramos del extracto de ayahuasca.

Las autoridades aduaneras señalaron que el ingreso de este tipo de sustancias es considerado un riesgo en materia de seguridad nacional, por lo que el producto fue asegurado para continuar con las investigaciones y procedimientos correspondientes.

La operación formó parte de los esquemas de inteligencia aduanera implementados en los principales puntos de entrada al territorio nacional, donde personal especializado analiza información comercial, perfiles de riesgo, documentación de mercancías y rutas de procedencia.

La ANAM destacó que el intercambio de información y la coordinación con personal naval permiten detectar inconsistencias en las operaciones de comercio exterior y mantener un seguimiento sobre cargamentos que, por sus características, origen o documentación, requieren una revisión más exhaustiva.

El análisis realizado en este caso también permitió verificar la trazabilidad de la operación, revisar el perfil comercial relacionado con el envío y reforzar los mecanismos de supervisión utilizados en las aduanas mexicanas.