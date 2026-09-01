Regresa a México primer contingente de Conafor tras combatir incendios en Canadá

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) reportó el regreso del primer contingente de personal especializado que ofreció apoyo a Canadá en el manejo de incendios forestales en la provincia de Ontario.

La misión estuvo integrada por 104 personas: 100 combatientes y cuatro técnicos, quienes permanecieron desplegados del 28 de julio al 29 de agosto en distintas zonas afectadas por el fuego.

En su estancia, las brigadas mexicanas fueron asignadas a los campamentos de Rinker Lake, Holinshead y Atikokan, donde participaron en la atención de los incendios forestales.

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"Como parte de las acciones, abrieron 19 mil 869 metros de brechas con machete y motosierra; se contribuyó a la contención y control de dos mil 930 metros de perímetro, así como a la liquidación de dos mil 940 metros de áreas afectadas", destacó.

La Conafor señaló que, además, el contingente mexicano reconoció y rastreó 370 mil 427 metros para la identificación de puntos calientes; liquidó 736 puntos calientes con herramienta manual y bombas Mark 3; tendió 12 mil 998 metros de manguera y recuperó 12 mil 327 metros adicionales.

El personal también efectuó 362 descargas de agua y acciones de apoyo al servicio aéreo e intervino en la limpieza, habilitación o construcción de 17 helipistas para fortalecer las operaciones de combate y logística en las zonas de siniestro.

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"Las labores reflejaron la experiencia y el compromiso de las y los combatientes mexicanos para colaborar en la atención de emergencias forestales.

La movilización fue posible por el Memorándum de Entendimiento y el Plan Operativo para el Intercambio de Recursos para el Manejo de Incendios Forestales entre México y Canadá, mecanismos que fortalecen la cooperación bilateral y permiten sumar capacidades ante incendios forestales de gran magnitud", subrayó.

La Comisión Nacional Forestal reconoció la entrega, profesionalismo y vocación de servicio de las 104 personas integrantes de este primer grupo, quienes representaron al país en una acción de solidaridad y cooperación internacional para la protección de los ecosistemas, las comunidades y la población.