Mijes destaca a Claudia Sheinbaum como ejemplo de honestidad y resultados

Junto a más de 500 ciudadanos, Andrés Mijes presenció el Segundo Informe de Gobierno que brindó este martes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional dijo que la presidenta todos los días demuestra que con planeación, honestidad y resultados sí es posible transformar México.

A invitación de vecinos, Mijes acudió a un centro de eventos del área metropolitana, donde escuchó la transmisión con los avances presentados por la presidenta y el impacto que sus políticas han tenido para el país.

Excélsior

Asimismo, el aspirante a la Coordinación Estatal dijo que el norte es “claudista” y que la 4T Norteña encuentra en el Plan México una ruta para impulsar el desarrollo regional, por lo que consideró fundamental que sus beneficios lleguen a todo Nuevo León y se traduzcan en mayor inversión, crecimiento y bienestar para las familias.

Excélsior

También señaló que, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuenta con un plan y una visión clara, el Gobierno Estatal ha optado por la improvisación.

Excélsior

Andrés Mijes expresó a los vecinos la importancia de que la presidenta sepa que las familias y el trabajo en territorio están con ella incondicionalmente en el norte de México.

Reproducir Mijes

Por ello, señaló que a Nuevo León le urge dejar atrás el “modo no”, que solo ha limitado el desarrollo en los últimos años, y que es momento de recuperar su grandeza.