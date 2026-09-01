Monreal pide evitar megáfonos, gritos y abucheos durante entrega del Segundo Informe

A minutos de la entrega-recepción del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, llamó a legisladores de todas las fuerzas políticas a mantener una sesión respetuosa y evitar el uso de megáfonos u otros dispositivos para interrumpir o confrontar los posicionamientos partidistas.

Personal de Ayudantía de San Lázaro informó que se han ingresado al Pleno megáfonos, para usarlos durante la sesión.

Monreal dijo que ya ha hablado con los distintos grupos parlamentarios para intentar garantizar un ambiente de respeto durante la sesión de Congreso General.

Le he pedido a la bancada de Morena que mantengamos el respeto para todos los grupos parlamentarios; en el momento en que los oradores fijen la posición de su grupo parlamentario, tengamos respeto”, señaló.

Ante la posibilidad de que dentro del recinto legislativo se utilicen megáfonos para intentar reventar la sesión, Monreal reconoció que el personal de ayudantía y seguridad dio cuenta de que fueron ingresados esos dispositivos y “algunas cosas más”, pero confió en que no sean utilizados sin motivo.

Incluso, hizo un llamado directo a sus compañeros de Morena:

No expresemos repudio, chiflidos, gritos, insultos a quienes estén en el uso de la tribuna”, pidió.

Explicó que la exigencia de respeto debe ser para todos, pues Morena también necesitará que se escuche sin interrupciones la postura que fijará la senadora Malú Micher.

Tenemos que ser congruentes: respetar las expresiones distintas para poder exigir lo mismo cuando la oradora exprese la posición política del movimiento y particularmente de Morena”, sostuvo.

El informe será entregado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y recibido por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el legislador del Partido Verde, Raúl Bolaños Cacho-Cué.

Monreal respalda unidad, pese a salida de Inzunza

Cuestionado sobre si la salida del senador Enrique Inzunza de la bancada de Morena en el Senado representa una carga política para el partido, el diputado Monreal afirmó que el legislador por Sinaloa, señalado junto con el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, de presuntos nexos con el crimen organizado, ya no forma parte del grupo parlamentario, aunque subrayó que Morena mantendrá la unidad.

Ya no está en el grupo parlamentario del Senado y obviamente eso tiene un significado. Nosotros vamos a mantener la unidad, pero respetamos a todos”, indicó.

Aseguró que todos los senadores serán bienvenidos en la Cámara de Diputados, al tratarse de una sesión de Congreso General.