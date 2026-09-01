Ataques de jaurías dejan 2 muertos y 3 heridos en Hidalgo

Tres ataques atribuidos a jaurías de perros han dejado un saldo de dos personas muertas y tres lesionadas en distintos puntos del municipio de Tizayuca, dos de estas agresiones ocurridas en un lapso menor a 12 horas, situación que ha encendido la preocupación entre habitantes.

El caso más reciente se registró durante la madrugada de este martes 1 de septiembre, alrededor de las 04:40 horas, en las inmediaciones de una concretera del fraccionamiento Héroes de Tizayuca.

Elementos de seguridad acudieron al sitio tras recibir el reporte sobre varias personas atacadas por perros. Al llegar localizaron a tres hombres con distintas lesiones; dos de ellos se encontraban heridos, mientras que un tercero permanecía tendido boca abajo.

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Paramédicos de Protección Civil confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. El área fue asegurada y se dio aviso al Ministerio Público para iniciar las investigaciones y determinar las circunstancias exactas del fallecimiento.

Horas antes, una joven de 19 años fue atacada por varios perros mientras caminaba por el camino viejo a Bata, en la zona de El Pedregal. Según su relato, al menos cinco canes se le fueron encima y le provocaron mordeduras en aproximadamente la mitad de su cuerpo.

La joven quedó tendida en un tramo de terracería y en estado de shock, hasta que vecinos se percataron de lo ocurrido y solicitaron ayuda. Paramédicos de Protección Civil y policías municipales acudieron al sitio para auxiliarla.

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Debido a la gravedad de las heridas, inicialmente fue trasladada al Centro de Salud Urbano y posteriormente canalizada al Hospital General de Pachuca, donde recibió atención médica.

El tercer caso ocurrió el 24 de agosto, en la colonia Olmos, cerca de la zona de antenas, donde otro hombre perdió la vida presuntamente después de ser atacado por varios perros y sufrir lesiones graves en diferentes partes del cuerpo.

Los hechos han generado inquietud entre habitantes de diferentes sectores del Valle de Tizayuca, particularmente por la cercanía temporal de las últimas agresiones y la presencia de grupos de perros en algunas zonas.