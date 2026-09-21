Cierran puerto de Acapulco y suspenden clases en Guerrero por huracán "Polo"

El gobierno de Guerrero suspendió clases de manera preventiva en las regiones de la Costa Chica, Costa Grande y Acapulco por las lluvias que se prevén afecten a la entidad por efectos del huracán "Polo" y de la onda tropical 40.

En Acapulco, la Secretaría de Marina cerró el puerto a la navegación para embarcaciones pequeñas y rivereñas a partir de las 15:00 horas de este lunes, luego de que Polo se intensificara a huracán categoría 1.

La Secretaría de Protección Civil estatal informó que se esperan lluvias de alrededor de 75 litros por cada metro cuadrado en las zonas costeras, durante las horas de la madrugada de este martes, debido al aire marítimo tropical que provoca el huracán junto a la onda tropical 40 que entrará en la zona de Guerrero, por lo que se suspendieron las clases para este martes 22 de septiembre en 3 regiones de la entidad.

El Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales estableció alerta verde, que significa peligro bajo, para 9 municipios de Guerrero ubicados en la región de Costa Grande, que son: Acapulco, Atoyac, Benito Juárez, Coahuayutla, Coyuca de Benítez, Zihuatanejo, Petatlán, Tecpan y, La Unión.

En Acapulco, tras la experiencia de los huracanes Otis en 2023 y John en 2024, decenas de personas acudieron a tiendas para surtir despensas de emergencia y a purificadoras para abastecerse de agua, aunque el huracán tiene una lejana trayectoria al Puerto.

En Zihuatanejo e Ixtapa, autoridades de Protección Civil intensificaron acciones de prevención con recorridos de perifoneo a fin de que la población extreme medidas de prevención.

En el municipio de Tixtla se registró la inundación de una calle en el barrio de El Santuario por una precipitación de 40 minutos.