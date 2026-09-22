Citlalli Hernández no ha definido rumbo a, 2027, pero ‘tiene experiencia’: Ariadna Montiel

Citlalli Hernández no ha expresado su intención de competir por la alcaldía Cuauhtémoc en las elecciones de 2027, aseguró Ariadna Montiel, presidenta de Morena, quien destacó la trayectoria y experiencia política de la actual operadora electoral.

Durante una conferencia de prensa este martes, Montiel Reyes respondió a las versiones que colocan a Hernández como una posible candidata del partido guinda para recuperar la demarcación, que Morena perdió en junio de 2024 ante Alessandra Rojo de la Vega, abanderada de la coalición Va por CDMX, integrada por PRI, PAN y PRD.

Para mí es una extraordinaria compañera, me une un aprecio con ella, pero sobre todo un respeto a su militancia. Ella a mí no me ha manifestado que quiere participar en alguna representación, pero si lo decidiera, pues ya llegará el tiempo en su momento que lo manifieste ella”, declaró la dirigente morenista.

La presidenta de Morena reconoció la trayectoria de Citlalli Hernández dentro del movimiento y señaló que cuenta con experiencia para ocupar distintos cargos públicos.

“Creo que en su momento si ella lo decide, ella pues insisto, es una gran compañera y puede ocupar cualquier cargo, ya tiene una gran experiencia, pero hasta ahora ella no me lo ha manifestado”, insistió Montiel.

La dirigente también sostuvo que Hernández proviene de las bases del movimiento y ha mantenido una postura cercana a las causas que defiende el partido.

¿Citlalli Hernández busca la alcaldía Cuauhtémoc en 2027?

Las versiones sobre una posible candidatura de Citlalli Hernández para la alcaldía Cuauhtémoc surgieron en el contexto de las proyecciones políticas de Morena rumbo a las elecciones de 2027.

La demarcación es gobernada por Alessandra Rojo de la Vega, quien ganó los comicios de junio de 2024 como candidata de la coalición Va por CDMX.

Sin embargo, Ariadna Montiel aclaró que Hernández no le ha comunicado su intención de participar en alguna representación política.

Ella a mí no me ha manifestado que quiere participar en alguna representación”, reiteró la dirigente, quien señaló que esperarán a que la funcionaria tome una decisión y la haga pública.

Hasta el momento, las declaraciones de Montiel no constituyen una confirmación de candidatura ni de un proceso formal de selección para la alcaldía.

Mientras continúan las versiones sobre los posibles perfiles para las elecciones de 2027, Ariadna Montiel afirmó que mantiene su atención en las responsabilidades que le fueron encomendadas por el Congreso Nacional de Morena.