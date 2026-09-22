En Durango intensifican investigación por muerte de cinco recién nacidos en hospital del IMSS

El Sector Salud mantiene una investigación exhaustiva en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 del IMSS en Durango, luego de la muerte de cinco recién nacidos ocurridas entre el 15 y el 19 de septiembre.

De acuerdo con el informe oficial, tres de los bebés fallecieron el martes 15 de septiembre, uno más perdió la vida el viernes 18 y el quinto deceso ocurrió el sábado 19. Desde esta última fecha, las autoridades reportan que no se han registrado nuevas muertes en la unidad.

En un videomensaje, Adriana Toriz Saldaña, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, informó que será la encargada de comunicar oficialmente los avances de la investigación y aseguró que los resultados se harán públicos una vez que hayan sido debidamente verificados.

La funcionaria señaló que, en caso de detectarse alguna irregularidad, se actuará conforme corresponda.

Autoridades federales revisan la UCIN

Toriz Saldaña informó que este 21 de septiembre arribaron a Durango autoridades sanitarias federales de la Dirección General de Epidemiología, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En coordinación con los equipos del IMSS, las autoridades realizan una revisión clínica, epidemiológica y sanitaria integral, que contempla el análisis de los expedientes médicos y la verificación de las medidas implementadas para prevenir y controlar posibles infecciones.

La UCIN permanece cerrada mientras continúan las investigaciones para determinar qué ocurrió y establecer las causas relacionadas con los fallecimientos.

El IMSS y el Gobierno de Durango acordaron mantener una comunicación permanente y trabajar de manera coordinada para contribuir al esclarecimiento de los hechos. Foto ilustrativa Cuartoscuro

IMSS dará acompañamiento a las familias

Como parte del seguimiento al caso, Zoé Robledo, director general del IMSS, sostuvo una reunión con el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, además de autoridades estatales y federales de salud.

Durante el encuentro se revisaron las acciones implementadas y los avances de las investigaciones. El IMSS y el Gobierno de Durango acordaron mantener una comunicación permanente y trabajar de manera coordinada para contribuir al esclarecimiento de los hechos, brindar atención a las familias y mantener informada a la sociedad.

La coordinadora de Vigilancia Epidemiológica reiteró que el Seguro Social mantiene contacto con los familiares de los recién nacidos fallecidos.