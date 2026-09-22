Rafa Marín ya negoció posiciones clave en Quintana Roo

La definición de Eugenio “Gino” Segura como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación abrió una nueva etapa dentro de Morena en Quintana Roo. Terminada la disputa por la coordinación estatal, comenzó la negociación por las posiciones que definirán el mapa político del movimiento rumbo a 2027.

Fuentes cercanas al proceso aseguran que Rafael Marín, fundador de Morena en Quintana Roo y uno de los principales participantes en la contienda interna, ya habría tejido acuerdos con el propio Gino Segura, Ana Paty Peralta y representantes de la dirigencia nacional de Morena, en una operación destinada a mantener los equilibrios entre los distintos grupos políticos.

La negociación no estaría limitada a las presidencias municipales. Sobre la mesa aparecen también diputaciones federales y locales, lo que dibuja un acuerdo mucho más amplio para distribuir espacios entre los principales liderazgos del estado.

Una de las definiciones de mayor peso estaría en Cancún, donde la senadora Anahí González se perfilaría como una de las cartas principales para competir por la presidencia municipal de Benito Juárez, dentro del nuevo equilibrio que comienza a construirse entre los distintos grupos de Morena.

En Tulum, el escenario favorecería a Jorge Portilla, quien habría logrado los consensos necesarios para competir por la presidencia municipal e incluso contaría con el beneplácito de la gobernadora Mara Lezama.

La negociación también alcanzaría las posiciones federales. Atenea Gómez Ricalde se perfilaría para competir por la diputación federal del Distrito 1, mientras que Ricardo Velazco sería considerado para encabezar la candidatura de Morena por el Distrito Federal 4.

Pero uno de los movimientos que mayor atención genera ocurre en Playa del Carmen, donde el reacomodo podría modificar por completo la sucesión municipal.

El nombre de Farid Rentería ha ganado fuerza como la carta fuerte de Marín para encabezar la candidatura de Morena a la presidencia municipal. Su crecimiento territorial, presencia dentro de las estructuras partidistas y cercanía política con Rafael Marín lo han convertido en una pieza central de la negociación.

De confirmarse el cambio de género en Playa del Carmen, Farid quedaría colocado en una posición privilegiada para encabezar el proyecto municipal de la 4T en 2027, desplazando el escenario de una eventual reelección de Estefanía Mercado hacia una renovación de candidatura.

El acuerdo incluiría además la distribución de posiciones legislativas dentro del propio municipio. Orlando Muñoz, actual regidor del municipio, se perfilaría para competir por una diputación local de Playa del Carmen, mientras que Mirella Díaz, coordinadora de afiliación de morena en el municipio, ocuparía la candidatura correspondiente a otro de los distritos locales del municipio.

El resultado sería una operación política más amplia de lo que originalmente se anticipaba: Anahí González en Cancún; Farid Rentería en Playa del Carmen; Jorge Portilla en Tulum; Atenea Gómez Ricalde y Ricardo Velazco en distritos federales; y Orlando Muñoz y Mirella Díaz en el tablero legislativo local.

Más que el triunfo de un solo grupo, las negociaciones apuntan a la construcción de un equilibrio entre las distintas expresiones de Morena después de una competencia interna que amenazaba con dejar heridas rumbo a la elección.

La denominada “operación cicatriz” habría pasado así de los llamados públicos a la unidad a una verdadera distribución de responsabilidades, candidaturas y territorios entre los principales actores del movimiento.

Rafael Marín, lejos de quedar fuera del tablero después de la definición estatal, aparece nuevamente como uno de los operadores centrales de la nueva configuración política de Quintana Roo. Su presencia sonriente y el mensaje de unidad durante el informe de Ana Paty Peralta podrían haber sido algo más que una fotografía.

La batalla por la coordinación estatal terminó. La verdadera negociación por Quintana Roo ya comenzó.